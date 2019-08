Hannover

Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen – und noch immer sind in der Region mehr als 2500 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Vor allem Handwerksbetriebe haben dabei zunehmend Schwierigkeiten, geeignete Azubis zu finden, weiß auch Tischlermeister Jörg Wolter-Sube. Zum 1. August wollte er Asim Abdullah (24), der gebürtig aus Pakistan stammt und seit 2015 in Deutschland lebt, in seinem Seelzer Betrieb zum Tischler ausbilden. Doch nun soll der Azubi abgeschoben werden – trotz Ausbildungsvertrag.

Abschiebung trotz Ausbildungsvertrag

Der Grund: Die Ausländerbehörde der Region Hannover hat einen Antrag auf Erteilung einer Anspruchsduldung abgelehnt und Asim Abdullah ein Beschäftigungsverbot erteilt. Statt im August seine Ausbildung zu beginnen, soll er zurück in seine Heimat Pakistan. In das Land, wo vor 14 Jahren sein Vater, der zuvor eine Porzellanfabrik in Karatschi betrieben hatte, ermordet wurde. Trotzdem geht Asim jeden Tag in den Betrieb, schaut den anderen Mitarbeitern über die Schulter, ohne jedoch Holz oder Maschinen berühren zu dürfen. Das ist die Auflage der Behörde. „Ich möchte unbedingt Tischler werden, ich fühle mich wohl in Deutschland und in diesem Betrieb“, sagt Asim Abdullah. Was würde eine Abschiebung für ihn bedeuten? „Es wäre eine Katastrophe. Mein Vater wurde von korrupten Menschen ermordet, wir haben alles verloren, sind in den Ruin gefallen. In Pakistan gibt es kein Sozialsystem. Ich habe dort keine Perspektive, keine Chance auf ein Leben in Würde.“

Anfang Juli hatte der junge Pakistani seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Wenige Tage später erhielt Abdullah die Nachricht, dass er Deutschland verlassen soll. Seitdem kämpft Jörg Wolter-Sube für seinen Auszubildenden, auch weil er dringend auf dessen Arbeitskraft angewiesen ist. „Wir spüren den Fachkräftemangel täglich, unsere Auftragsbücher sind voll, einige Aufträge müssen wir sogar ablehnen, weil wir mit der Arbeit nicht hinterherkommen“, so Wolter-Sube. Zugleich sei es sehr schwer, überhaupt junge Menschen zu finden, die noch ein Handwerk erlernen wollen. „Das hängt nicht zuletzt mit der geringen Bezahlung zusammen. Mir ist es am Ende egal, ob ich einen deutschen Azubi oder einen Flüchtling ausbilde. Mir ist wichtig, dass es ein zuverlässiger Mensch ist. Bei Asim war ich vom ersten Moment überzeugt, dass er einen guten Job machen wird. Er wäre ein guter Facharbeiter.“

„Er wäre ein guter Facharbeiter“

Dennoch bleibt die Ausländerbehörde hart. Auf Nachfrage heißt es: „Die Bedingungen für die Bewilligung eines Asylantrags sind nicht erfüllt. Ein Verfahren vor der Härtefallkommission des Landes blieb erfolglos. Der Geflüchtete ist somit seit 2018 ausreisepflichtig. Dieser Pflicht ist er nicht freiwillig nachgekommen.“ Bislang konnte ihn das Land nicht abschieben, weil gültige Ausweispapiere fehlen. Während ihm die Region vorwirft, sich nicht ausreichend um Ersatzpapiere bemüht zu haben, sagt der 24-Jährige: „Ich habe einen Anwalt in Pakistan damit beauftragt, aber der war offenbar korrupt. Zumindest hat er nur mein Geld genommen, Papiere habe ich bis heute keine.“

Sigmar Walbrecht vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat glaubt, in der Sache sei „das letzte Wort noch nicht gesprochen“. Er kenne weitere Fälle dieser Art, wo gut integrierte Flüchtlinge trotz Job oder Ausbildung abgeschoben werden sollen. Man könne dem jungen Mann nicht vorwerfen, sich nicht ausreichend um neue Papiere bemüht zu haben. Auch bei der Handwerkskammer Hannover hofft man auf einen positiven Ausgang. „Vor allem Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund können einen wichtigen Beitrag leisten, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken“, sagt ein Sprecher.

Jörg Wolter-Sube kämpft weiter für Asim: „Ich mache so lange weiter, bis er endlich seine Ausbildung beginnen darf.“

Von Britta Lüers