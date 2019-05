HANNOVER

Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang: Auf dem Gelände eines städtischen Ausbildungsbetriebs für Garten-und Landschaftsbau in Lahe ist am Montagmittag ein 21 Jahre alter Auszubildender ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Radlader umgekippt, der den jungen Mann unter sich begrub. Rettungskräfte konnten für den Eingeklemmten nichts tun, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt jetzt die genauen Umstände des Unglücks.

Von Andreas Voigt