Hannover

Glühlampen, Telefone, Radios, Grammofone oder historische TV-Geräte: Das Museum für Energiegeschichte(n) an der Humboldtstraße beherbergt seit über 40 Jahren die großen Erfindungen des Industriezeitalters. Rund 10.000 Besucher im Jahr schauten sich die rund 1800 Exponate an oder ließen sich Technikgeschichte in verschiedenen Sonderausstellungen erklären. Damit ist Schluss: Der Energieversorger Avacon, der das Museum betreibt, schließt die Einrichtung zum Ende des Jahres. Wegen der Corona-Pandemie hat das Museum bereits seit Mitte Oktober 2020 geschlossen.

Der Stromversorger aus Helmstedt begründet seinen Schritt mit allgemeinen Sparmaßnahmen im Unternehmen, zu denen auch das Aus des Museums in Hannover gehört – die Unterhaltung ist Avacon zu teuer. Der Mietvertrag läuft zum 31.Dezember aus, bis zum 30.November wolle man aber noch für Auskünfte zur Verfügung stehen, heißt es auf der Internetseite des Museums.

Stadt: „Sind mit der Avacon bereits in Gesprächen“

In der hannoverschen Kulturpolitik herrscht Unverständnis über die Pläne von Avacon, in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses gab es sofort einen Antrag der CDU zum Erhalt des Museums. Mit Hinweis darauf, dass es bereits Gespräche gebe mit dem Ziel, das Museum oder die Exponate zu erhalten und weiterhin der Öffentlichkeit zu präsentieren, hatte die SPD den Antrag in die Fraktion gezogen. „Vieles Wichtige, was dort gezeigt worden ist, ist in Hannover erfunden worden. Das müssen wir erhalten“, so SPD-Kulturexpertin Belgin Zaman.

Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf sagte am Dienstag: „Wir sind bereits in Gesprächen mit Avacon und loten aus, ob sich Stücke der Sammlung für Hannover erhalten lassen.“ Avacon selber ist sich noch nicht im Klaren, wie es weitergeht: Exponate teilweise behalten, Stücke veräußern oder als Schenkung abgeben. Ein größeres Problem bei der Übernahme von Museumsstücken dürfte der Platz sein, denn schon jetzt fehlt es der Stadt an Magazinfläche für die hannoverschen Museen zum Auslagern ihrer Depots.

1987 zog das Energiemuseum an die Humboldtstraße

Das Museum für Energiegeschichte(n) wurde 1979 zum 50-jährigen Bestehen der damaligen Hastra gegründet worden, aus der die Avacon später hervorging. 1987 zog es dann aus einer Büroetage in die Räumlichkeiten mit seinen zusammen 700 Quadratmetern an der Humboldtstraße in der Calenberger Neustadt. 2019 feierte das Haus sein 40-jähriges Bestehen. Viele Sonderausstellungen hatte es gegeben, zuletzt von März bis Oktober 2020 „Auf Empfang – 100 Jahre Radio“. Zu sehen waren etwa Exponate von hannoverschen Unternehmen wie Telefunken oder Produkte des Grammofon-Erfinders Emil Berliner aus Hannover.

Von Andreas Voigt