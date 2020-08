Hannover

Er kann es offenbar nicht lassen: Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen musste die Polizei denselben Autoposer aus dem Verkehr ziehen, weil er das Motorgeräusch seines Mercedes-Benz S 350 mit Soundgeneratoren aufgemotzt hatte.

Das erste Mal war der 25-jährige Fahrer am 24. Juni von Spezialkräften der Polizei, die gezielt nach Autoposern Ausschau halten, in der Herschelstraße (Mitte) kontrolliert worden. Den Fahnder war der Lärm des Mercedes, mit dem der Fahrer offensichtlich angeben wollte, aufgefallen. In der Reserveradmulde im Kofferraum entdeckten die Beamten zwei Soundgeneratoren, die den Lärm erzeugten.

Anzeige

Im Standbetrieb ergab eine Messung den Wert von 96 Dezibel statt den laut Fahrzeugschein erlaubten 71. Ein Wert von 90 Dezibel entspräche der Lautstärke eines Presslufthammers und gefährdet bereits das Gehör. 100 Dezibel ist man ausgesetzt, wenn man in einer Diskothek nur einen Meter von den Lautsprecherboxen entfernt steht.

Weitere NP+ Artikel

Beim ersten Mal zeigten Fahnder Milde

Bei diesem ersten Vorfall kam der 25-Jährige noch milde davon. Aufgrund der baulichen Veränderung war die Betriebserlaubnis für den Wagen eigentlich erloschen, doch mit ausgeschalteten Soundgeneratoren wurde ihm die Weiterfahrt gestattet. Zuvor wurde allerdings ein verkehrserzieherisches Gespräch mit ihm geführt. Außerdem wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn und den 27-jährigen Fahrzeughalter eingeleitet.

Genutzt hat das offenbar nichts. Am 10. August fiel der Mercedes im Bereich Goethestraße/Reitwallstraße erneut wegen seiner Lautstärke auf und wurde kontrolliert. Mittlerweile war der Wagen den Beamten bekannt. Daher ließen sie den Fahrer erst weiterfahren, nachdem er diesmal die Soundgeneratoren ausgebaut hatte. Erneut wurden Verfahren gegen Fahrer und Halter, diesmal unter der verschärfenden Bedingung einer vorsätzlichen Handlung, eingeleitet.

Beim dritten Mal wird’s teuer

Hat aber wieder nichts genutzt. Denn am Mittwoch mussten die Ermittler den aufgemotzten Mercedes erneut in der Innenstadt stoppen – mit voll eingeschalteten Krachmachern. Eine Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt ergab, dass die Zulassungsbehörde bereits auf Grund der vorherigen Mängelberichte den Betrieb des Fahrzeugs untersagt hatte. Diesmal stellten die Beamten die Soundgeneratoren im Rahmen der Gefahrenabwehr sicher. Und zum dritten Mal wurden Verfahren gegen Fahrer und Halter eingeleitet. Die Bußgelder dürften wegen der offensichtlichen Vorsätzlichkeit gesalzen ausfallen.

Von Andreas Krasselt