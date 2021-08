Hannover

Die Innenstadt als Reallabor – vom 5. Juli bis zum 1. August waren die Schmiedestraße und der Köbelinger Markt Experimentierräume. Oberbürgermeister Belit Onay, fast täglich Gast der kreativen, sportlichen und informativen Mitmachangebote, findet den Versuch gelungen. Die Stadt habe „vielfältige Impulse – kritische und positive, ideenreich und mit mutiger Vision für eine lebenswerte Stadt“ erhalten. Doch es gibt eben auch Skeptiker, die erinnern an Staus, verärgerte Anlieger, Händler, die über Umsatzeinbrüche infolge der Straßensperrungen klagten.

„Bei Experimenten ist es so, dass nicht alles picobello laufen muss“, sagt Onay in seinem Fazit. Fehler sieht er ein – vor allem in der Kommunikation. „Wenn Menschen sich nicht informiert fühlen, müssen wir besser werden.“ Es sei keinesfalls um die Entscheidung gegangen, ob das Auto gut oder schlecht ist. Eine lebenswerte Innenstadt sei eine mit Gleichgewicht in der Mobilität.

Umfrage unter 16.000 Hannoveraner noch nicht ausgewertet

Der Verwaltungschef spricht von breiter Zustimmung. In einer Trendumfrage haben sich 72 Prozent für eine Wiederholung solcher Experimente ausgesprochen. 23 Prozent wollen das überhaupt nicht. Aber ist das wirklich repräsentativ? Nur 390 Hannoveraner äußerten online ihre Meinung, 171 direkt. Das angeforderte Votum von 16.000 Menschen steht noch aus. Bislang sind 3500 Stimmen eingegangen.

Onay spricht dennoch von „substanziellen Erkenntnissen“. Die Themen Mobilität und Verkehr sowie die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums bewegten die Menschen am meisten. Warum müsse ein so schöner Platz wie der Köbelinger Markt mit seinen Schatten spendenden Platanen Autos vorbehalten sein, wenn doch genug Parkhäuser in der Nähe stünden.

Köbelinger Markt wird neu gedacht

Gerade an diesem Platz seien Experimente sinnvoll, findet Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Schließlich werde da neu geplant. Wohnbebauung ist vorgesehen, wenn die Verwaltung ihre Büros an der Ecke Leinstraße aufgibt. Was allerdings wohl erst in zwei Jahren oder noch später passieren wird.

„Die Innenstadt ist nicht mehr so multifunktional, wie sie es sein könnte“, bedauert Vielhaber. Der E-Commerce schlage durch; der Klimawandel sei spürbar. Man brauche neue, bessere Konzepte für das Zentrum der Zukunft.

Die meisten wünschen sich mehr Grün

In den 561 ausgefüllten Fragebögen haben die Hannoveraner knapp 900 Wünsche geäußert. Der Wunsch „allgemein mehr Grün“ führt mit 136 Nennungen die Rangliste an, gefolgt von „mehr Sitz- und Verweilgelegenheiten“ (119), „mehr Platz für Fahrräder“ (82) und „weniger Verkehr“ (59).

Dass die Experimentierräume grüner waren als die Flächen sonst, kam ausgesprochen gut an. 64 Prozent vergaben dafür die Note „sehr gut“ . Die kontroverseste Bewertung erhielt das Angebot „weniger Fläche für den Pkw-Verkehr“. Das beurteilten 57 Prozent der Befragten mit „sehr gut“, 20 Prozent dagegen bewerteten dieses Angebot mit der Note 6.

Durch Fußgängerzone gekurvt

Projektleiter Tim Gerstenberger räumt ein, gerade in der Schmiedestraße habe es wegen der Sperrung gehakt. Gewohnheiten seien oft stärker als der Versuch, neue Wege zu gehen. Was auch dazu führte, dass ein paar Autofahrer durch die Fußgängerzone kurvten.

Alles in allem machten die Erfahrungen Mut für den nächsten Experimentierraum, meint der OB. Das wird das Kulturdreieck an der Oper sein. Auch dort dreht sich alles um die Frage, wie innerstädtische Areale anders genutzt werden können, um dort mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen.

CDU befürchtet nächsten Verkehrsinfarkt

In die Pläne mischt sich Hannovers CDU mit deutlicher Kritik ein. Parteichef Maximilian Oppelt: „Klar ist, unsere City muss attraktiver werden. Hier stehen wir gerne mit kreativen Ideen zur Seite und müssen neue Wege gehen.“ Straßensperrungen dürfe es auf keinen Fall geben, denn das führe zum nächst Verkehrsinfarkt und sei Gift für Jobs, Wirtschaft und Umwelt.

„Die Experimentierräume des OB sind krachend gescheitert. Wenn die Stadtspitze sich jetzt allen Ernstes selbst auf die Schulter klopft, um die Experimentierräume als großen Erfolg zu verkaufen, scheint sie sich in eine Parallelwirklichkeit zu flüchten“, findet die Opposition.

Von Vera König