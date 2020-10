Hannover

Mit 2,1 Promille krachte eine 40-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag in der Nordstadt gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Abfallcontainer für Bauschutt. Die Frau blieb unverletzt, ihr Citroën C4 hingegen wurde erheblich beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen war die 40-Jährige gegen 17.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Haltenhoffstraße unterwegs. Wie sie später bei der Unfallaufnahme einräumte, hatte sie zuvor Alkohol getrunken. Auf gerader Strecke verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen die am rechten Fahrbahnrand abgesichert abgestellte Bauschuttmulde. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus. Der Citroën wurde schwer beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ein Atemalkoholtest bei der 40-Jährigen ergab 2,1 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Von Andreas Krasselt