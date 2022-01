Hannover

Ein betrunkener Autofahrer (36) hat mit seinem Pkw in der Calenberger Neustadt eine Radfahrerin (35) erfasst und verletzt. Der Mann hatte zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes laut Alkoholtest mehr als zwei Promille intus. Es könnte nicht der einzige Unfall gewesen sein, den der 36-Jährige am Dienstag gebaut hat.

Der Seatfahrer war gegen 17.30 Uhr am Leibnizufer in Richtung Friederikenplatz unterwegs. In Höhe der Clemensstraße zeigte die für Fußgänger und Radfahrer vorhandene Bedarfsampel bereits Rot, als der betrunkene Fahrer mit seinem Wagen über die Haltelinie fuhr. Der Pkw stieß mit der Front gegen das Vorderrad einer 35-Jährigen. Die Hannoveranerin stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrer besitzt keinen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung des Seatfahrers fest. Ein Test ergab 2,05 Promille. der 36-Jährige musste zur Blutprobe. Zudem stellte sich heraus, dass der Hannoveraner nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Die Polizei stellte zudem an seinem weißen Seat Ibiza diverse, teils erhebliche, frische Unfallschäden fest. Die können allerdings nicht vom Zusammenstoß mit der Radfahrerin in der Calenberger Neustadt stammen.

3000 Euro Schaden am Unfallwagen

Daher gehen die Verkehrsspezialisten der Polizei Hannover davon aus, dass der betrunkene Fahrer weitere Unfälle mit seinem Pkw hatte. Die Beamten schließen daher nicht aus, dass der 36-Jährige mehrfach Unfallflucht begangen haben könnte. Den Schaden an seinem Seat schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Gegen den Betrunkenen laufen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung. Zur Aufklärung möglicher Unfallfluchten bittet die Polizei Zeugen und etwaige Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (0511) 1091888 zu melden.

Von Britta Mahrholz