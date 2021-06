Hannover

Spektakulärer Unfall in Hannover: Am Sonntagmorgen ist ein unbekannter Autofahrer gegen eine Straßenbahn gekracht und anschließend geflüchtet. Die Polizei fahndet nach dem Verursacher, der in einem grünen Audi unterwegs war.

Es passierte gegen 10.25 Uhr auf der Limmerstraße zwischen der Unger Straße und der Wunstorfer Straße im Bereich der Unterführung des Westschnellwegs. Der Fahrer stand zunächst an einer Ampel und soll dann trotz Rotlichts nach links abgebogen sein.

Auto mitgeschleift, Fahndung nach Audifahrer

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn, die in Richtung Wunstorfer Straße unterwegs war. „Die Bahn stieß gegen die Fahrerseite des Pkw“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Anschließend wurde der grüne Audi einige Meter mitgeschleift und gegen einen Poller geschoben.

Nachdem Bahn und Audi zum Stehen kamen, gab der Autofahrer Gas und türmte in seinem demolierten Wagen. „Er flüchtete auf den Westschnellweg in Richtung stadtauswärts“, so Schmieder.

In der Bahn wurde niemand verletzt. Ob im Audi jemand zu Schaden kam, ist bislang unklar.

Wer Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher und zum Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Limmer unter Telefon 0511/1093920 zu melden.

