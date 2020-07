Wunstorf

Bei einem Unfall in Wunstorf ist am späten Samstagmittag ein Fußgänger (57) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Autofahrer zunächst, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am Abend stellte sich der 23-Jährige im Polizeikommissariat Wunstorf – machte aber keine weiteren Angaben zum Unfallhergang.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei wollte der Fußgänger aus Düsseldorf gegen 14.50 Uhr die Südstraße in Höhe eines großen Parkplatzes überqueren. Dort war auch der junge Mann in seinem grauen Mercedes Benz CL 500 unterwegs, er fuhr in Richtung Alte Bahnhofstraße. Der 57-Jährige wurde von dem von links kommenden Auto erfasst und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Mercedes-Fahrer rast davon

Der 23-Jährige raste mit überhöhter Geschwindigkeit davon, ohne nach dem Mann zu sehen. Er bog daraufhin links in die Hindenburgstraße ab. Rettungskräfte brachten das Unfallopfer anschließend in eine Klinik. Dort wird der 57-Jährige stationär behandelt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und jenen, denen der graue Mercedes aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war, um Hinweise. Sie können sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 melden.

