Hannover

Einen völlig demolierten Mercedes hinterließ ein Autodieb nach einer Spritztour vergangene Woche (NP berichtete). Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 32 Jahre alte Mann räumte die Tat bereits ein. Auf den psychisch auffälligen Mann wurde die Polizei aber während eines anderen Vorfalls aufmerksam. Doch der Reihe nach.

Der Mercedes eines 26-Jahre alten Manns wurde am Donnerstagmorgen, gegen 3.20 Uhr, in der Schmiedestraße (Mitte) geklaut. Der damals Unbekannte raste mit dem nahezu nagelneuen Sportwagen (Erstzulassung 2020) laut Polizei „wild durch die Innenstadt“, stieß dabei gegen mehrere Bordsteine. In der Straße Goseriede ließ der Mann das Luxusgefährt mit massiven Beschädigungen – geschätzte Schadenshöhe 200.000 Euro – zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Nikolaistraße.

Anzeige

Autodieb randaliert in einem Hotel

Dann wurde es kurios: Über den Notruf der Polizei meldete sich kurz nach dem Unfall ein Mann, der angab, ein Auto kaputt gefahren zu haben. Er konnte zunächst aber von den Beamten nicht ausfindig gemacht werden.

Gegen 4.55 Uhr wurde die Polizei zu einem Hotel an der Oldenburger Allee in Lahe gerufen. Dort randalierte ein junger Mann, der über eine Nebentür in das Gebäude gelangt war. Die Beamten nahmen den Störenfried vorläufig fest. Der Mann verhielt sich dabei aggressiv und schien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Atemalkoholtest brachte jedoch ein negatives Ergebnis. Da der 32-Jährige zudem einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurde er per Beschluss des Betreuungsgerichts Hannover in eine Klinik in Langenhagen gebracht (NP berichtete).

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige etwas mit dem Autodiebstahl zu tun hat. Bei einer Vernehmung am Mittwoch räumte er ein, den Mercedes, der offensichtlich nicht verschlossen war, entwendet und bei seiner Spritztour zerstört zu haben.

Von Simon Polreich