Hannover

Überschlag am Königsworther Platz: Bei einem Unfall sind am Sonnabend zwei Frauen (33, 37) und ein Mann (19) verletzt worden. Der Schaden liegt bei rund 15 000 Euro. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben.

Es passierte gegen 13.25 Uhr. Der 19-Jährige war mit seinem Ford auf dem Bremer Damm in Richtung Schloßwender Straße unterwegs, die 33-Jährige kam samt 37-jähriger Beifahrerin mit ihrem Scoda Octavia von der Brühlstraße und wollte auf den Bremer Damm. Im Kreuzungsbereich des Königsworther Platzes stießen die Fahrzeuge zusammen.

Kreuzung eine Stunde gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Skoda ins Schleudern und überschlug sich. Die beiden Frauen und der 19-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung etwa eine Stunde lang gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus auf dem Bremer Damm, auf der Brühlstraße und der Schloßwender Straße.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampel-Situation machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 18 88 entgegen.

Von bm