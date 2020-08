Hannover: Auto landet nach Unfall im Gleisbett – Fahrerin hat 2,3 Promille

Hannover

Eine betrunkene Frau (21) hat in Hannover einen schweren Unfall gebaut. Mit ihrem Mini Cooper raste sie am Donnerstagabend an der Langenforther Straße ( Bothfeld) ins Gleisbett der Straßenbahn. Insgesamt entstand rund 10.000 Euro Schaden. Die Bergung des Autos gestaltete sich schwierig: Die Feuerwehr musste den Wagen mit einem Kran von den Schienen hieven.

Wie die Brandschützer am Freitag mitteilten, war der Mini am Donnerstag gegen 20.15 Uhr an der Kreuzung Sutelstraße/Kugelfangtrift von der Straße abgekommen. Der Wagen flog aus der Kurve: „Das Auto fuhr noch etwa 300 Meter im Gleisbett weiter“, so Polizeisprecher Michael Bertram.

Fahrerin hat 2,3 Promille

Die anschließende Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich technisch aufwendig. Der Mini konnte zunächst nicht aus dem Gleisbett gezogen werden. Deshalb forderten die Einsatzkräfte einen Feuerwehrkran an. Damit wurde das Auto von den Schienen gehievt und auf einen Grünstreifen gestellt.

Laut Bertram blieb die Fahrerin unverletzt. Die Beamten stellten allerdings fest, dass die 21-Jährige unter Alkohol stand. Ein Test ergab, dass sie 2,3 Promille intus hatte.

Von Britta Mahrholz