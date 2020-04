Hannover: Auto kracht gegen Mauer – Fahrer (21) versteckt sich vor der Polizei

Hannover

In Burg ist am Sonntagmorgen ein Golffahrer (21) gegen eine Mauer gekracht und anschließend vom Unfallort getürmt. Auto und drei Insassen blieben zurück. Der junge Mann versteckte sich zunächst vor der Polizei, wurde aber in unmittelbarer Nähe erwischt – betrunken.

Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr. Der Golf GTI war auf der Straße Vinnhorster Weg zunächst gegen eine Mauer und dann gegen eine Ampel geprallt. Offenbar hatte der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er nach links in die Straße Am Herrenhäuser Bahnhof abbiegen wollte.

Fahrer verwickelt sich in Widersprüche

Der Fahrer flüchtete, das Auto mit drei Insassen blieb am Unfallort zurück. Der 21-Jährige versteckte sich, wurde aber von der Polizei dennoch erwischt. Er stritt zunächst ab, hinter dem Steuer gesessen zu haben.

Bei der Befragung verstrickte der Hannoveraner sich aber mehr und mehr in Widersprüche. Schließlich räumte er ein, der Fahrer des Golf gewesen zu sein.

Blutproben entnommen

Die Beamten bemerkten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch. Ein Arzt entnahm ihm zwei Blutproben. Damit soll festgestellt werden, ob der 21-Jährige schon zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war oder er erst während seines Versteckspiels Alkohol zu sich genommen hatte.

Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Den Führerschein des 21-Jährigen stellten die Beamten aber schon mal sicher. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Verfahren eingeleitet

Nun darf der Hannoveraner sich auf ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort einstellen.

Von Britta Mahrholz