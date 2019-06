Hannover

Wie es genau zu dem Feuer kam, ist noch unklar: Am Freitagabend brannte ein Auto in einer großen Tiefgarage am Kattenbrookstrift im Stadtteil Bemerode. Zunächst musste die Feuerwehr Hannover ein verschlossenes Rolltor gewaltsam öffnen, um in das Innere der Garage zu gelangen. Das Feuer war schnell gelöscht, der entstandene Rauch zog jedoch in die rund 2500 Quadratmeter große Tiefgarage und verrauchte zudem die Treppenhäuser. Mit einem großen Ventilator wurde der Rauch aus der Garage gepustet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Von NP