Hannover

Laut Zeugen kam es zum Unfall gegen 14.15 Uhr, als der junge Mann an der Einmündung zur Janusz-Korczak-Allee den Damm überquerte – vermutlich, um eine Stadtbahn an der Haltestelle „Krankenhaus auf der Bult“ zu erreichen. Eine 49-jährige Skodafahrerin, die auf dem linken Fahrstreifen des Bischofsholer Damms stadtauswärts unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr den 20-Jährigen an. Durch den Aufprall wurde er auf die Straße geschleudert. Aufgrund der dabei erlittenen schweren Verletzungen transportierte ihn ein Krankenwagen in eine Klinik.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Bischofsholer Damm stadtauswärts bis etwa 14.45 Uhr gesperrt werden, es kam zu Behinderungen.

Von Simon Polreich