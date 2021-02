Hannover

Tanja W. (26) und Emre A. (24) sind wegen gemeinschaftlichen Mordes zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Sie hatten am 5. April 2020 in Hannover einen 28-Jährigen mit mindestens 111 Messerstichen getötet. Tanja W. wurde zu neun Jahren Haft verurteilt; ihr Freund zu 14 Jahren Freiheitsstrafe.

Emre A. muss zudem in eine geschlossene Psychiatrie. „Von Ihnen geht weiterhin die Gefahr aus, dass Sie schwere Verbrechen verüben“, sagte der Vorsitzende Richter, Stefan Joseph, am Dienstag im Landgericht. Beide Täter gelten wegen ihrer geistigen Behinderung (Asberger-Autismus) als vermindert schuldfähig. Ansonsten hätten sie lebenslängliche Freiheitsstrafen erwartet.

Emre A. hatte schlimme Tötungsfantasien

Die Vorgeschichte ist auch nur aufgrund der Behinderung von Tanja W. zu verstehen. Sie hatte über ein Online-Portal das Opfer kennengelernt. Sie war noch Jungfrau. Bei ihrem Besuch des jungen Mannes kam es zum Sex. Sie fühlte sich vergewaltigt. Doch eine spätere Anzeige wurde von der Staatsanwaltschaft Bielefeld eingestellt.

Im Oktober 2019 ging Tanja W. dann eine Beziehung mit Emre A. ein. „Von Anbeginn an ging es Ihnen darum, den jungen Mann zu töten“, sagte der Richter zu Emre A. Der Angeklagte entwickelte bereits im November 2019 übelste Tötungsfantasien. Tanja W. sei zwar aufgrund ihrer geistigen Behinderung eine unterwürfige, passive Persönlichkeit. „Aber sie wollten beide den Tod des Mannes“, so Richter Joseph.

Opfer nach Hannover gelockt

So gab sich Emre A. im Online-Portal als „Tanja“ aus. Er nahm Kontakt zu seinem späteren Opfer auf. Die Mordpläne reiften, als sich die Arbeitspläne des Angeklagten im IT-Bereich zerschlugen. Und als die Staatsanwaltschaft Bielefeld das Verfahren wegen Vergewaltigung einstellte. Das war im Januar 2019.

Gilt als passiv und unterwürftig: Tanja W. muss wegen Mordes für neun Jahre ins Gefängnis. Foto: Quelle: Zgoll

Also lockte Tanja W. das Opfer nach Hannover. Und holte es von der Haltestelle „Großer Hillen“ (Kirchrode) ab. Das sei die Voraussetzung für das Gelingen des Mordkomplotts gewesen, so der Richter. Hätte Tanja W. ihn nicht abgeholt, wäre der junge Mann sofort wieder nach Bielefeld gefahren. In seinem Zimmer in einer betreuten Einrichtung der Diakonie richtete Emre A. dann den 28-Jährigen hin.

„Das Opfer hat das bekommen, was Sie wollten. Sie waren enttäuscht, weil sie keinen Sex mit Tanja hatten“, beschrieb der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer die Triebfeder des Verbrechens.

Emre A. sei wegen seiner geistigen Behinderung aus sich heraus gefährlich. Deshalb müsse er in die Psychiatrie. Richter Joseph: „Dieser Aufenthalt ist unbegrenzt. Es wird sicher lange dauern, Ihr Problem zu bearbeiten.“

Von Thomas Nagel