Härtefallprüfung: Pakistani darf Ausbildung noch immer nicht beginnen

Hannover

Seit mehr als zwei Monaten läuft das neue Ausbildungsjahr. Doch noch immer wartet Asim Abdullah (24), der gebürtig aus Pakistan stammt und seit vier Jahren in Deutschland lebt, auf seine Ausbildungsduldung. Ohne die darf der 24-Jährige seine Ausbildung in einem Seelzer Tischlereibetrieb nicht anfangen. Nun hat Abdullah einen ersten Teilerfolg errungen.

Die Härtefallkommission des Landes hat den Fall des Flüchtlings erneut angenommen und will ihn prüfen. Die Kommission werde sich „nun noch genauer mit den von Ihnen vorgetragenen besonderen humanitären oder persönlichen Gründen für ein weiteres Aufenthaltsrecht des Betroffenen befassen“, heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums. Das Verfahren werde voraussichtlich mehrere Monate dauern. Für Asim Abdullah bedeutet das zusätzlichen Schutz. Denn, so das Ministerium: „Während dieser Zeit wird die Ausländerbehörde keine Abschiebung veranlassen.“

Identität nicht zweifelsfrei geklärt

Tischlermeister Jörg Wolter-Sube, der mit dem jungen Pakistani einen Ausbildungsvertrag geschlossen hat, kann jedoch nicht nachvollziehen, dass die Region Hannover sich weiterhin weigert, seinem Azubi die Ausbildungsduldung zu erteilen. „Wenn die Härtefallkommission ein Verfahren ankündigt, und das ist hier der Fall, darf laut gültiger Rechtssprechung Asim eigentlich nicht länger die Aufnahme seiner Ausbildung verweigert werden“, so Wolter-Sube. Regionssprecherin Christina Kreutz sagt dazu: „Die Region Hannover würde Herrn Asim Abdullah gerne zügig die Aufnahme einer Ausbildung ermöglichen. Dies ist jedoch nicht möglich, solange seine Identität nicht zweifelsfrei geklärt oder nachgewiesen ist.“ Sobald diese Nachweise vorliegen, könne das Beschäftigungsverbot aufgehoben und die Ausbildungsduldung erteilt werden.

Asim Abdullah bekräftigt erneut, dass er sich mehrfach um einen neuen Pass bemüht habe. Und er kümmere sich weiter darum, sagt sein Ausbildungsmeister. Wolter-Sube: „ Asim weiß, wie wichtig es ist, dass er endlich mit einem Dokument belegen kann, dass er Asim Abdullah ist. Aber das ist in Pakistan leider nicht so einfach und zum Teil nur mit Schmiergeldzahlungen zu realisieren.“ Unterdessen hat das Verwaltungsgericht Hannover noch nicht über die Klage des 24-Jährigen entschieden. Mitte August hatte Abdullah Klage gegen die Ausländerbehörde eingereicht, da er die bislang verweigerte Ausbildungsduldung für unrechtmäßig hält.

Von Britta Lüers