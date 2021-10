Hannover

So viel Nachhaltigkeit mitten in der City, so große Klimabemühungen schon bei den Kleinsten – deswegen hat die Lotos Kinderkrippe in der Odeonstraße auch eine Auszeichnung erhalten, die es in Niedersachsen eigentlich gar nicht gibt.

Für vorbildliche Bildungsarbeit im Bereich Umwelt- und Ressourcenschutz erhielt die Einrichtung durch die „Save Our Future-Umweltstiftung“ in Kooperation mit dem Sozialministerium Schleswig-Holstein und der Leuphana Universität Lüneburg am 29. September die Auszeichnung „Kita21“. Die schmückt nun das Eingangsportal. Was aber ist so vorbildlich in dieser Kinderkrippe?

Bewusst kochen, essen und waschen

Da muss Geschäftsführerin Myriam Abdel-Rahman Sherif gar nicht lange nachdenken: Nach verschiedenen Fortbildungen bei Kita 21 hätten die Kita-Mitarbeiterinnen verschiedene Projekte mit den zehn Kindern auf den Weg gebracht. „Zum Thema Ernährung sind wir mit Hilfe des Schulbiologiezentrums den Weg vom Korn zum Brot gegangen, die Körner mit den Kindern gemalt, Brot gebacken, auch den Weg vom Apfel zum Apfelsafts haben wir vollzogen.“

Die Lotos Krippe aus Hannover erhält als einzige Kita aus Niedersachsen die Auszeichnung "KITA21" für vorbildliche Bildungsarbeit im Bereich Umwelt- und Ressourcenschutz. Quelle: Dröse

Man habe in Kooperation mit dem Lola Loseladen in der List begonnen, plastikfrei zu werden. „Cornflakes, Nudeln und Milch kaufen wir dort unverpackt, wir haben keine Luftballons mehr, kaufen bei Fairkauf in der Spielabteilung und haben ein Tauschregal für die Kinder eingerichtet, jeder kann sich dort nehmen, was er will.“ Und man stelle mit den Kindern und deren Eltern Fragen: Wo verbrauche man viel Strom, welche Reinigungsmittel nehme man für die Spülmaschine und womit wasche man die Wäsche. Ergebnis: „Lieber Produkte mit dem blauen Engel statt das billigste zu nehmen“.

Buddhistische Ethik, aber offen für alle

Die laufende Förderung der 2012 gegründeten Krippe komme übrigens von der Stadt Hannover. „Wir sind angelehnt an die buddhistische Ethik, arbeiten mit dem Tibet-Zentrum, wir sind aber keine religiöse Einrichtung“, so Abdel-Rahman Sherif. Die Kita sei offen für alle.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kindgerechte Umwelt-Forschung habe hier ebenfalls einen hohen Stellenwert. Im kommenden Jahr soll das Außengelände der Kita in einen Lerngarten umgestaltet werden, in dem die zehn Mädchen und Jungen selbst Gemüse anbauen und ernten können. Dafür sucht die Lotus Kinderkrippe Unterstützer und Sponsoren. Wer das möchte, sende eine Nachricht an: info@lotuskinderkrippehannover.de.

Von Petra Rückerl