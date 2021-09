Hannover

Bei der diesjährigen Bundestagswahl hat die Stadt Hannover 117.000 Briefwahlunterlagen rausgeschickt. Zum Vergleich: Vor vier Jahren wurden lediglich 78.000 Unterlagen an Briefwählerinnen und Briefwähler verschickt.

„Die Briefwahl hat deutlich zugenommen“, sagte Wahlleiter Carsten Köller im NP-Gespräch. Dabei sei die Wahl im Wahllokal die einfachere und sicherere Wahl. „Bei der Briefwahl kann mehr schief gehen, schließlich gibt es drei Postwege.“

Bewusst für Briefwahl entschieden

Doch eine Vielzahl von Wählerinnen und Wählern wie etwa Florian Garms (19) haben sich bewusst für die Briefwahl entschieden: „Ich wusste nicht, welche Partei ich wählen sollte und brauchte den Sonntag, um zu überlegen und zu recherchieren“, sagte der 19-Jährige. Seinen Briefwahlumschlag hat er am Sonntagabend vor dem Rathaus eingeworfen.

Im Mosaiksaal des Rathauses werden fleißig Briefe aufgeschlitzt. Quelle: Katrin Kutter

Um 18 Uhr wurden dort die mit blauen Umschlägen gefüllte Behälter ausgekippt und die Auszählung der Bundestagswahl begann. Markus Litau (27) aus Döhren war erstmals als Wahlhelfer bei der Stimmenauszählung dabei: „Ich bin echt aufgeregt“, sagte er.

Den Tag über hatte der 27-Jährige bereits Briefumschläge aufgeschlitzt und auch schon erste ungültige Wahlzettel aussortieren müssen: „Wenn der Stimmzettel lose nicht nicht in den Extra-Briefumschlag gesteckt wurde, ist die Stimmabgabe ungültig“, erklärte er. Hin und wieder sei auch die Unterschrift auf der Eidesstattlichen Erklärung vergessen worden.

Auch die Briefwahlunterlagen zur Kommunal-Stichwahl werden im Mosaiksaal ausgezählt: „Da die Briefwahlbeteiligung so sehr zugenommen hat, hoffe ich dass die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gut durch kommen und nicht ganz so spät Feierabend haben“, hoffte Wahlleiter Carsten Köller am Sonntagabend.

Von Sophie Peschke