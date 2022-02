Herrenhausen

Ein Fotografiekurs hat Ursula Potts erstmals in die Herrenhäuser Gärten geführt – und sie den Ort lieben gelehrt. Die Begeisterung der Schleswig-Holsteinerin für die facettenreichen Gärten zeigt sich in ihren Bildern. Eines davon hat nun auch die Jury des Wettbewerbs „International Garden Photographer of the Year“ überzeugt. In der Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens“ (IGPOTY) hat die Seniorin den ersten Platz erlangt. Die Gewinnerbilder des Wettbewerbs hängen nun im Subtropenhof der Herrenhäuser Gärten.

„Das Foto von Frau Potts fängt die Atmosphäre sehr stimmungsvoll ein“, sagt Anke Seegert, Direktorin der Herrenhäuser Gärten, während der Eröffnung der Ausstellung. Lilagetönte Wolken ziehen bunte schlieren über Potts Gewinnerbild, das im Großen Garten aufgenommen wurde. Im Wasser spiegeln sich die Bäume, während im Hintergrund warme Lichter leuchten.

Intimität der Wildnis

„Ich bin ein Augenmensch“, erzählt Potts über ihre langjährige Begeisterung für die Fotografie – die wurzelt bereits in ihrer Jugend. Damals fotografierte sie noch analog. „Ich liebe es, mich mit unterschiedlichen Perspektiven, Winkeln und Licht zu befassen“, sagt sie.

Auf großformatigen Bildtafeln können Besucher der Herrenhäuser Gärten die internationalen Siegerbilder des Wettbewerbs betrachten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Stefan Schulze kann sein Foto des Berggartens nun in dem Subtropenhof der Herrenhäuser Gärten wiederfinden. Blühende Hortensien, dichtes Grün und vereinzelte Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach brechen: Der Zweitplatzierte hat sich dazu entschieden einen Ort des Gartens abzulichten, der gänzlich ohne Anzeichen der menschlichen Existenz auskommt.

„Ich wollte die Intimität der Wildnis widerspiegeln“, erklärt Schulze. Anders als Potts geht seine Leidenschaft für die Fotografie über ein Hobby hinaus. Er arbeitet als Fotograf, Kameramann und Grafikdesigner.

60 Bilder hängen in Open-Air-Galerie

„Ich liebe Form, Farbe und Struktur“, sagt Schulze. „Und meine Frau.“ Letzteres ergänzt er nicht ohne Grund – denn beim Thema Gartenfotografie überschneidet sich die Leidenschaft der beiden. „Meine Frau ist Gartenjournalistin und das bringt mich dem Thema natürlich noch ein Stück näher“, erklärt der Fotograf. Wie auch Potts erhielt Schulze zur Belohnung einen Gutschein der Foto- und Videozubehör-Firma Mediasolutions.

Insgesamt 60 Bilder von professionellen und Hobbyfotografen hängen nun in der Open-Air-Galerie. Bereits seit 2007 werden in den britischen Kew Gardens die Gartenfotos aus der ganzen Welt prämiert. Der Veranstalter verzeichnet über 20.000 Einsendungen aus rund 50 Ländern.

Seit 2019 sind auch die Herrenhäuser Gärten bei dem Wettbewerb vertreten. In diesem Jahr wurden rund 400 Fotos mit Motiven aus den Gärten eingereicht. „Ich finde es total schön, durch diesen Wettbewerb etwas hinaus in die Welt zu tragen“, sagt Direktorin Seegert. „Durch die Bilder können wir dazu beitragen, dass man uns auch andernorts kennenlernt.“

Bis Ende April hängen die Siegerfotos des IGPOTY im Subtropenhof der Herrenhäuser Gärten. Wer die Ausstellung besuchen möchte, zahlt den üblichen Eintrittspreis von 3,50 Euro. Kinder unter 12 Jahren können Hof und Garten kostenlos betreten. Die Gärten sind täglich von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Von Nina Hoffmann