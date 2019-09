Hannover

Das Jahr 1968 steht vor allem für die Studentenunruhen. Doch nicht nur junge Leute protestierten. Im neuen hannoverschen Stadtteil Mühlenberg stiegen auch brave Hausfrauen auf die Barrikaden. Denn in ihrem noch baustellenmatschigen Trabantenviertel gab es nur eine einzige provisorische Einkaufsmöglichkeit und so gut wie keine Busverbindung.

„Bei der damals üblichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern lag die ganze Last bei den Frauen“, so Andreas Fahl, Vize-Chef des Historischen Museums. Diesen Hausfrauen-Aufstand dokumentierte der Pressefotograf Wilhelm Hauschild im November 1968 mit dem Foto von einer Protestversammlung. Eines von 80 Bildern in der Dienstagabend eröffnenden Ausstellung „Hanno(ver)wandelt – Fotografierte Zeitgeschichte 1946 – 2019“, die im Historischen Museum vom 4. September bis 19. April 2020 zu sehen ist.

„ Hannover hat sich in den vergangenen sieben Jahrzehnten entschieden verändert“, so Katharina Walter, die als Leiterin des Bildarchivs des Museums an der Gestaltung der Ausstellung maßgeblich mitgearbeitet hat. „Wir wollen exemplarisch sehen, welche Ereignisse Einfluss auf die Stadt und das Leben der Menschen in ihr hatten.“

Eines der größten Fotoarchive Deutschlands

Dabei konnte das Museum aus einem riesigen Fundus schöpfen. „Wir haben mit mehr als 2,3 Millionen Bildern eines der größten Fotoarchive in Deutschland“, betont Walter. Eine Sammlung, die seit 1903 gewachsen ist, zu der auch große Nachlässe etwa der Pressefotografen Wilhelm und Viola Hauschild sowie Ulrich zur Nieden gehören.

Bei allem Wandel sind einzelne Themen aber offensichtlich auch zeitlos. Das älteste Bild von 1946 zeigt Flüchtlinge am Hauptbahnhof. „Flucht und Vertreibung ziehen sich wie ein roter Faden auch durch Hannovers Geschichte“, erklärt Fahl. Das älteste Foto mit dem jüngsten auf dem Plakat zu platzieren war den Ausstellungsmachern dann aber doch zu platt. Sie ließen sich bei der Motivauswahl lieber von inhaltlichen Gesichtspunkten leiten.

Zur Galerie Einladung zu einer spannenden Zeitreise: 80 Bilder von Profifotografen dokumentieren den Wandel in Hannover. Doch die Schau wird noch um Fotos erweitert die von Besuchern eingesendet werden – auch, um dem Wandel aus einer privateren Perspektive zu zeigen.

Wandel des Bewustseins

So zeigt das neueste Foto aus diesem Jahr den Lindener Lichtenbergplatz mit einem plakatierten Aufruf zu einer Fridays-for-Future-Demo. Als Gegensatz dient eine Fotografie der Aegi-Hochstraße von 1968. Die Hoch-Zeit der städtischen Automobilisierung im Kontrast zur heutigen Forderung nach autofreien Städten. Auch ein deutlicher Wandel, in diesem Fall des Bewusstseins.

Die Ausstellung ist in vier Kapitel untergliedert, die in sich jeweils chronologisch geordnet sind. Es geht dabei um die Themen Kultur und Sport, Bauen und Mobilität, Politik und Ökologie sowie Technik und Wirtschaft. Es sind Fotos zu sehen von Protesten gegen den Vietnamkrieg oder gegen Atomkraft, Bilder vom Eilenriederennen und der Nacht von Hannover, vom Wiederaufbau nach dem Krieg sowie vom U-Bahn-Bau. Zusätzlich gibt es einige interessante Objekte zu bestaunen, etwa ein im Museum archiviertes Originalteil der Aegi-Hochstraße, aber auch das Klappfahrrad, mit dem der damalige Bürgermeister Herbert Schmalstieg 1973 am autofreien Sonntag, wegen der Ölkrise zwangsverordnet, seinen Dienstgeschäften nachging.

Fahrverbot: Herbert Schmalstieg erledigte seine Dienstgeschäfte an den autofreien Sonntagen 1973 mit dem Klapprad. Quelle: Historisches Museum

Besucher sollen eigene Fotos einschicken

Doch die Schau soll noch wachsen – und zwar mit Bürgerhilfe. „Wir haben die Ausstellung aus unserer Perspektive heraus entwickelt“, so Fahl. „Die muss sich aber nicht mit der Sichtweise der Menschen decken, die diese Ereignisse ganz oder teilweise miterlebt haben.“ Deshalb ist eine große Stellwand für Amateurfotos reserviert, die von Besuchern eingeschickt werden können.

„Es gibt ganz viele Erlebnisse, Erfahrungen und Sichtweisen, die Geschichten der Menschen sind vielseitig“, erklärt Jan Willem Huntebrinker, im Museum für die Bereiche Bildung und Kommunikation verantwortlich. Er verspricht sich von den Amateurfotos auch wegen der anderen Perspektive und Bildsprache eine spannende Ergänzung. Fotos können mit einem kleinen Begleittext per E-Mail unter bildarchiv.hmh@hannover-stadt.de an das Museum geschickt oder mit dem Hashtag #hannoverwandelt bei Facebook, Instagram und Twitter gepostet werden.

Noch weitere 30 Jahre zurück geht ein zusätzlicher Teilbereich in einem zweiten Ausstellungsraum, der sich mit Linden beschäftigt. Denn der Stadtteil feiert am 1. Januar 2020 das 100. Jubiläum seiner Eingemeindung. Auch hier finden sich etliche Fotos und einige Objekte zur Stadtteilgeschichte, allerdings auch noch Platz für Erweiterungen. Denn das Museum plant zum Jubiläumsjahr noch ein Projekt mit dem Freizeitheim Linden, dessen Ergebnisse dann auch in der Ausstellung zu sehen sein werden.

Umfangreiches Begleitprogramm startet mit dem Museumsfest Wie zu jeder Ausstellung bietet das Historische Museum auch zu Hanno(ver)wandelt ein umfangreiches Begleitprogramm an. Der Start ist gleich ein Höhepunkt: Auch das Museumsfest am 8. September steht ganz im Zeichen des Wandels. Es gibt Tanzvorführungen und Crashkurse vom Rock ’n’ Roll- bis zum Disco-Tanz. Handwerker zeigen, wie sich ihre Arbeit im Wandel der Zeit verändert hat. Es gibt eine Börse für Plattensammler und vieles mehr. Gefeiert wird von 12 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Der ehemalige NP-Redakteur Michael Krische führt gleich zwei spannende Interviews mit Zeitzeugen. Wie unterscheiden sich die Erinnerungen beim Betrachten derselben Fotos? Am 26. September spricht Krische mit dem ehemaligen Landtagspräsidenten Jürgen Gansäuer ( CDU) und am 7. November mit Alt-OB Herbert Schmalstieg ( SPD). Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Für Kinder und Familien gibt es verschiedene Workshops unter dem Motto „Geschichte zum Ausprobieren. Das vollständige Kinder- und Familienprogramm findet sich in einem Flyer oder auch im Internet. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung gibt es am 15. September, 13. Oktober, 24. November und 15. Dezember jeweils ab 15 Uhr. Die Kosten sind im Museumseintritt enthalten. Das Historische Museum in der Pferdestraße 6 ist mittwochs bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet, dienstags von 11 bis 20 Uhr, montags sowie Heilig Abend, den ersten Weihnachtstag und Silvester geschlossen. Neujahr öffnet das Museum erst um 13 Uhr.

Von Andreas Krasselt