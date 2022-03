Hannover

„Reise in dir (und) bleib dir treu“, steht auf einer weißen Tafel an den Wänden der Räume der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Schwarzen Bär in Linden. Die Worte stammen aus einem Gedicht von Zahra Khoshbakht und sind Teil einer multimedialen Ausstellung. Gezeigt werden Werke, die in einer mehrteiligen Workshopreihe zwischen Dezember und Februar entstanden sind. Im Zentrum für Sprache und Integration kamen dafür zehn Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Die Ausstellung „An meine Tochter“ zeugt nun vom Kooperationsprojekt zwischen der AWO und dem Cameo-Kollektiv zur interkulturellen Biografiearbeit. 

Manche, wie Khoshbakht, haben sich über Worte ausgedrückt, haben dabei neben Gedichten auch die Briefform gewählt. Ob deutsch, türkisch, mehrsprachig, ob handfeste Tipps oder frei laufende Gedanken, die entstandenen Werke sind unterschiedlich. Andere Teilnehmerinnen haben gemalt oder ihren Arbeiten Fotos beigelegt, Porträts wie Familienerinnerungen. Auch dreidimensionale Werke gibt es, darunter eine Collage mit Ästen und Blättern.

Es geht um öffentliche Sichtbarkeit von Frauen

Sie alle teilen sich den Grundgedanken: Frausein heute, Frausein in der Zukunft, geprägt von eigenen Erfahrungen. Es geht um öffentliche Sichtbarkeit, um Wünsche für die nächste Generation. Von Kriegserfahrungen und anderen Schicksalsschlägen ist die Rede, von Trennungen, von generellen Schwierigkeiten des Lebens in einem fremden Land. Und doch spricht da Hoffnung aus den Zeilen, leuchten die Bilder in bunten Farben.

„Es kam sehr viel Material zusammen“: Die Ausstellung „An meine Tochter“ wurde am Donnerstag eröffnet. Quelle: Arbeiterwohlfahrt Region Hannover

„Vorgaben gab es keine“, sagt Mareike Döring von Cameo. Das Projekt sei man prozessorientiert angegangen – schließlich musste zunächst eine Grundlage geschaffen werden, um überhaupt über bestimmte Themen zu sprechen. Die Integrationserfahrungen und die Worte an eigene Töchter sind immerhin sehr persönlich. Während des Projekts konnten die Teilnehmerinnen in sich hineinspüren und bekamen über Fotografiekurse und Schreibtechniken Möglichkeiten an die Hand, um sich auszudrücken. „Es kam sehr viel Material zusammen“, so Döring. Für die Ausstellung wurden dann jeweils unterschiedliche Kunstwerke der gleichen Frauen collagiert. Was aufgehängt wurde, haben die Workshopteilnehmerinnen selbst entschieden.

AWO möchte in Zukunft ähnliche Angebote machen

Die Offenheit des Projekts sei ein ermutigender Faktor gewesen, sagt Nuray Albayrak-Karaköse. Die AWO-Mitarbeiterin hat das Projekt koordiniert. Über die Freiheit sei Vertrauen geschaffen worden, emotionale Momente zu teilen und darzustellen. „Was früher nur im Verborgenen war, kam jetzt heraus. Die Teilnehmerinnen sind daher stolz auf ihre Arbeiten, sie fühlen sich angenommen und wertgeschätzt“, sagt Albayrak-Karaköse.

Das spiegelt sich auch in den Erzählungen dieser bei der Ausstellungseröffnung wider. Sie loben die Organisation und die Impulse, Teilnehmerin Hülya Güven plant sogar ein weiterführendes Projekt. Auch die AWO wünscht sich, in Zukunft ähnliche Angebote machen zu können. Sofern Geld da ist, möchten sie weiterhin ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Um die Erfahrungen nachhaltig zu teilen, ist der Ausstellung „An meine Tochter“ auch erst mal kein Zeitlimit gesetzt. „Die Kunstwerke bleiben bis zur nächsten Ausstellung hängen“, so Albayrak-Karaköse.

Die Ausstellung kann nach vorheriger Anmeldung bei Nuray Albayrak-Karaköse unter Telefon (0511) 22036344 montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr in den Räumen der AWO, Schwarzer Bär 4, in Linden besichtigt werden. Finanziert wurde das Projekt vom Integrationsfonds der Region Hannover.

Von Annika Eichstädt