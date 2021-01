Hannover

Nach Plänen des Architekturbüro Venneberg, Zech & Partner und GrünPlan Landschaftsarchitekten wird die neue Außenstelle des Wilhelm-Raabe-Gymnasiums in der Südstadt gebaut. Das Büro hatte sich mit seinem Entwurfsansatz „Prägnanz durch Einfachheit“ gegen 58 Mitbewerber durchgesetzt, teilte die Stadt Hannover am Donnerstag mit.

Durch die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren muss das Gymnasium seine Räume erweitern – am Hauptstandort an der Langensalzastraße ist dies jedoch nicht möglich. Deshalb plant die Stadt Hannover als Schulträgerin rund 300 Meter entfernt eine dauerhafte Außenstelle an der Meterstraße. Für dieses Grundstück hatte sie europaweit den Entwurf für einen Schulneubau ausgelobt, den Venneberg und Partner jetzt für sich entschieden haben.

„Hohe funktionale und städtebauliche Qualität“

„Der Wettbewerb mit seinen unterschiedlichen Lösungsansätzen hat gezeigt, warum es wichtig ist, integriert und in Alternativen zu denken. Denn die prämierten Arbeiten für die Neubauplanung der Außenstelle des Gymnasiums Wilhelm-Raabe-Schule mit einer Drei-Feld-Sporthalle und einer Kindertagesstätte weisen insgesamt eine hohe architektonische, funktionale, städtebauliche und materielle Qualität auf und lassen eine wirtschaftliche Realisierung erwarten,“ sagt Stadtbaurat Thomas Vielhaber.

Das Grundstück an der Meterstraße will die Stadt so effektiv wie möglich bebauen lassen, „höhere Flächenausnutzung und eine effiziente Neustrukturierung“ lautet dies etwas umständlich in der Verwaltungssprache. Heißt: An der Außenstelle wird neben einem Schulgebäude auch eine Dreifeldsporthalle gebaut, die Vereine mit nutzen sollen. Außerdem plant die Stadt einen Kita- mit Krippen-Neubau an der Meterstraße. Die Krippe umfasst dann drei Gruppen mit je 15 Kindern, dazu gibt es eine Kindergartengruppe für 25 Kinder und eine altersübergreifende Gruppe mit 20 Plätzen, so die Stadt weiter.

Nach Neubau der Außenstelle wird Hauptgebäude saniert

Den Baubeginn plant die Stadt für das Jahr 2024, zwei Jahre später soll das Projekt abgeschlossen sein. Dann starten Sanierung und Umbauten im Hauptgebäude für die Umsetzung vom Gymnasium G9 für drei Klassenzüge.

Von Andreas Voigt