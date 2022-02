Die Maschseefest-Veranstalterin HVG startet am 11. Februar die Ausschreibung für vier Gastro-Flächen am See. Gefeiert werden soll vom 27. Juli bis 14. August – wenn es der Verlauf der Pandemie zulässt. Eine Fläche am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer teilt die HVG in zwei Bereiche – die Food + Trend Management Hannover GmbH (Gosch Sylt) hat kein Interesse an einer erneuten Teilnahme bekundet.