Region gibt nach – Pakistani darf Tischler werden

Hannover

Zweieinhalb Monate lang durfte Asim Abdullah (24) seine Ausbildung zum Tischler nicht beginnen: Grund: Die Ausländerbehörde der Region Hannover hatte dem Flüchtling aus Pakistan die Ausbildungsduldung verweigert und ihn mit einem Arbeitsverbot belegt (NP berichtete). Am Montag war es endlich so weit, die Behörde lenkte ein und erteilte dem 24-Jährigen die ersehnte Duldung.

Am Morgen nahm Asim Abdullah das Dokument in Empfang, fuhr direkt danach in seinen Ausbildungsbetrieb, der Tischlerei „derblaue“ nach Seelze. Dort sagte er der NP: „Ich bin sehr glücklich.In den vergangenen Wochen hatte ich die Hoffnung auf ein gutes Ende schon fast verloren.“

Identitätsnachweis ist erfolgt

Doch was hatte zum Umdenken in der Ausländerbehörde geführt? Nach NP-Informationen hatte der Flüchtling mit einem Studentenausweis sowie einem Zeugnis aus seinem Heimatland endlich seine Identität nachweisen können. Das war zuvor das große Problem gewesen. Nach eigenen Angaben hatte sich Abdullah mehrfach um einen neuen Pass bemüht, um seine Identität zu beweisen – jedoch vergeblich. Regionssprecherin Tanja Schulz bestätigte am Montag: „Mittlerweile gibt es eine Identitätsbestätigung durch die pakistanischen Behörden. Das bisherige Beschäftigungsverbot wurde damit aufgehoben.“ Von einem Umdenken ihrer Behörde will Schulz hingegen nicht sprechen: „Die Haltung der Region war immer, dass das Beschäftigungsverbot mit einem Identitätsnachweis aufgehoben werden kann. Dies ist nun erfolgt.“

„Möchte einfach nur Tischler werden“

Doch die Duldung ist an strikte Vorgaben geknüpft, festgeschrieben in einer sogenannten Integrationsvereinbarung. „Ich darf kein Straftäter werden und meine Ausbildung nicht abbrechen. Aber das habe ich ja auch gar nicht vor. Ich möchte einfach nur Tischler werden“, so Abdullah. Ausbilder und Firmenchef Jörg Wolter-Sube, der hartnäckig für seinen Auszubildenden gekämpft hatte, reagierte erleichtert auf die Entscheidung der Ausländerbehörde: „Endlich hat dieser kafkaeske Prozess, der sich unerträglich in die Länge gezogen hat, ein Ende. Damit hat Asim nun eine echte Bleibeperspektive und eine Chance auf ein besseres Leben erhalten. Der Schwebezustand, in dem er sich vorher befunden hat, war eine große psychische Belastung. Aber am Ende hat sich unsere Hartnäckigkeit ausgezahlt.“

Bereits am Montag begann Asim Abdullah mit seiner Ausbildung, ab nächster Woche geht er zwei Mal pro Woche zur Berufsschule. Wolter-Sube: „Wir müssen jetzt Gas geben, schließlich ist Asim fast drei Monate im Rückstand.“ Seine Klage vor dem Verwaltungsgericht sowie den Härtefallantrag will der 24-Jährige nun schnellstmöglich zurückziehen.

Von Britta Lüers