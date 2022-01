Hannover

Das Schicksal zweier ausgesetzter Hunde hatte die Mitarbeiter des Tierschutzvereins für Hannover und Umgegend und viele Tierfreunde rund um den Jahreswechsel bewegt. Einer von beiden, der Chihuahua-Rüde mit Namen „Bones“, konnte nun das Tierheim in Langenhagen-Krähenwinkel verlassen. Ein Paar hat ihn als Zweithund aufgenommen. „Er bekommt die Liebe und die Fürsorge, die er verdient“, teilt der Tierschutzverein mit.

Chihuahua hat sich schnell erholt

„Bones“ war am 27. Dezember vor einer Haustür in Hannover-Vahrenheide entdeckt worden. Bis heute unbekannte Tierquäler hatten ihn in einen Plastikbeutel gesteckt und diesen wiederum in einer Tasche verstaut. Als „Bones“ ins Tierheim kam, befand er sich in einem schlechten Gesundheitszustand, war entkräftet, hatte zu lange Krallen und benötigte eine Zahnsanierung. „Sehr viele nahmen Anteil an seinem Schicksal. Wir rechneten nicht damit, dass er sich so schnell von seiner furchtbaren Vergangenheit erholen würde. Aber er bewies uns, welcher Kampfgeist in ihm steckt“, sagt Ute Possekel, stellvertretende Leiterin des Tierheims.

Hündin „Reisa“ bleibt weiter im Tierheim

Die ebenfalls ausgesetzte Mischlingshündin „Reisa“ indes kann das Tierheim einstweilen nicht verlassen. „Ihre Gesundheit lässt eine Vermittlung nicht zu“, sagt Possekel. Die Hündin war Anfang Januar von ihrem später identifizierten Halter in einen Hartschalenkoffer gesperrt worden; diesen wiederum warf der Mann in einen Müllcontainer im Stadtteil Mühlenberg. „Reisa“ überlebte, weil ein 21-Jähriger ihr Fiepen gehört hatte, als er einen Aschenbecher in den Container entleerte.

Von Bernd Haase