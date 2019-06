Hannover

Salomon Finkelstein ist tot. Er starb wenige Tage vor seinem 97. Geburtstag in der Medizinischen Hochschule Hannover. Damit verliert die Stadt eine ihrer beeindruckendsten Persönlichkeiten und den letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Das schwarze Brandmal aus dem KZ war auf seinem linken Unterarm noch sichtbar. 142 340. „Die Nazis haben mich zur Nummer gemacht. Mir wurde auch das letzte bisschen Würde genommen.“

Erst vor knapp drei Wochen hatte der sichtlich geschwächte Finkelstein, der seit vielen Jahren nahe des Maschsees in der Südstadt lebte, das Ehrenabitur an der Albert-Einstein-Schule in Laatzen erhalten. Finkelstein war Ehrenbürger der Stadt Laatzen. Er habe es immer bedauert, nie das Abitur gemacht zu haben, sagte er bei der feierlichen Veranstaltung:: „Aber die Nazis haben es nicht zugelassen.“

Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden von Niedersachsen, sagte zum Tod Salomon Finkelsteins: „Es ist ein großer Verlust für die jüdische Gemeinde. Mit seinem Tod verstummt die Stimme des letzten Auschwitz-Überlebenden Hannovers.“ Fürst betonte, wie wichtig die Zeitzeugenberichte Finkelsteins für die jüngeren Generationen gewesen seien. Immer wieder hatte er ganze Schulsäle gefüllt und seine Geschichte erzählt. Oft sagte der Verstorbene dabei diesen Satz: „Fragt uns, wir sind die letzten!“

Von Britta Lüers