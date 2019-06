Sie sind fleißige Schneiderlein: Vor 20 Jahren starteten drei BWL-Studenten in Münster die Maßschneiderei „Cove“ – am 6. Juni eröffnen sie in der Osterstraße 47 in Hannover ihre 19. Filiale. Im Ex-Bettenhaus „Hästens“ kann man sich nun Smoking, Frack und sogar Schuhe nähen lassen.