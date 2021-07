Hannover

Staus, verärgerte Anlieger, Händler, die über Umsatzeinbrüche klagten: Die Experimente zur Zukunft der Innenstadt und damit verbundenen Sperrungen an der Schmiedestraße sowie im Bereich Köbelinger Markt waren von viel Ärger begleitet. Der Streit darum hat wohl auch zum Bruch der Ampel beigetragen. Ähnliche Aktionen sind vom 30. August bis 12. September rund um die Oper geplant. Allerdings scheint sich die Stadt die Kritik zumindest teilweise zu Herzen genommen zu haben.

Denn von strikten Sperrungen für die zweite Aktion „Experimentierräume“ war am Mittwoch im Bauausschuss nicht die Rede. Stattdessen hat die Verwaltung ihre Pläne entschärft. Sollte ursprünglich noch die Georgstraße an der Oper konsequent für Autos dicht gemacht werden, ist nun von einem verkehrsberuhigten Bereich die Rede, in dem nur noch zehn bis 20 Stundenkilometer erlaubt sein sollen.

Georgstraße: Keine Sperrung wegen wichtiger Buslinien

Stadtbaurat Thomas Vielhaber begründete das damit, dass auf der Georgstraße „viele wichtige Buslinien“ unterwegs seien. Deshalb solle diese „befahrbar bleiben“. Genügend Platz für Aktionen gebe es auf dem „riesigen Vorplatz“ der Oper. Allerdings solle der Verkehr ruhiger gestaltet werden. „Wir setzen auf ein Miteinander“, sagte Vielhaber.

Sperrungen wird es nur in der Prinzenstraße sowie in der Sophienstraße geben, wo das Schauspielhaus sowie das Künstlerhaus Flächen für ein künstlerisches Programm vor ihrer Haustür bekommen sollen. In der Prinzenstraße soll es unter anderem einen Raum für Diskussionen geben, die Agora. Allerdings soll auch dort die Zufahrt für Anlieger sichergestellt werden.

Gemeinsames Programm über die gesamte Zeit

Und die Stadt hat ihre Pläne auch in einem weiteren Punkt überarbeitet: Am Köbelinger Markt sowie an der Schmiedestraße hatte sie selbst zunächst ein großes Programm organisiert, das bei den meisten Besuchern gut ankam. Danach jedoch zog sie sich zurück, um weiteren Organisationen und Verbänden aus der Stadt Raum zu geben, damit sich diese auf den gesperrten Flächen verwirklichen können. Das Interesse hielt sich allerdings in Grenzen, so dass große Bereiche vor allem am Köbelinger Markt ungenutzt sind und der Publikumsverkehr deutlich eingebrochen ist.

Rund um die Oper soll das anders laufen. Laut Baudezernent Vielhaber hat sich die Stadt entschieden, ihr eigenes Programm gemeinsam mit anderen Gruppen durchzuführen. Zudem sollen Anlieger und Gastronomie „stärker mit eingebunden werden“.

Einschränkungen für den Autoverkehr wird es allerdings trotz der Zugeständnisse geben. Die Stadt will den Durchgangsverkehr aus den betroffenen Straßen herausbekommen, es wird weniger Parkplätze am Straßenrand geben. Fußgänger und Radfahrer sollen mehr Platz bekommen.

FDP: Onay hat „offenbar aus den Fehlern gelernt“

Mit den neuen Plänen kann sich allerdings sogar die FDP anfreunden, die vor kurzem noch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wegen der Sperrungen in der City die Gefolgschaft verweigert hatte. „Der OB hat offenbar aus dem Verkehrschaos gelernt“, sagte Fraktionschef Wilfried Engelke.

Felix Semper, verkehrspolitischer Sprecher der CDU, zeigte sich „erfreut, dass es keine kompletten Sperrungen geben wird“. Allerdings fragt er sich, „was dort eigentlich experimentiert werden soll“. SPD-Fraktionschef Lars Kelich betonte, dass seine Partei hinter den Aktionen stehe. Für „Irritationen“ habe allerdings das Datum gesorgt, an dem diese enden sollen. Denn am 12. September soll auch Hannovers Rat neu gewählt werden.

Von Christian Bohnenkamp