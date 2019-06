HANNOVER

Seine Gesicht verbirgt Mustafa F. (26) hinter einem Aktendeckel. So sehr schämt er sich für seine Tat. Er hat seine Freundin und Mutter seiner Tochter (6) erniedrigt und gedemütigt. Aus Eifersucht schnitt er ihr das lange Haar ab und rasierte ihr den Kopf, die Augenbrauen und Wimpern. Dafür wurde er am Dienstag im Landgericht zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Nach dem Urteil wurde der junge Mann aus der U-Haft entlassen.

Am Tattag gab es Essen und Sex

Der furchtbaren Tat ging eine On-Off-Beziehung voraus. Das Paar lebte schon nicht mehr in einer gemeinsamen Wohnung. Aber irgendwie kamen sie nicht voneinander los. Am 3. Dezember 2018 traf sich der Angeklagte mit seiner Freundin. Sie gingen in seine Wohnung. Es gab Essen und Sex. Doch Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Mustafa F. warf seiner Freundin plötzlich vor, andere Männer zu treffen. Er kontrollierte ihr Handy und fand vermeintliche Beweise in den Sozialen Medien.

„Meinst Du, Dich mögen die Männer noch?“

Die Situation eskalierte: „Aus maximal 30 Zentimter Entfernung sprühte der Angeklagte seiner Freundin Pfefferspray ins Gesicht“, stellte Richterin Renata Bürgel fest. Dann habe er gedroht: „Du hast mir das Herz rasiert, jetzt rasiere ich Deinen Kopf.“ Also rief er seinen Freund Cornelius D. (25) an, er solle Schere und Nassrasierer mitbringen. Aus Angst habe das Opfer bei der Tortur still gehalten, meinte Bürgel. D. hielt vor ihr das Pfefferspray in der Hand. Wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung wurde er zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Während der Rasur fragte F. höhnisch: „Meinst Du, Dich mögen die Männer noch?“

Keine in Deutschland anerkannte Ehe

Beide Angeklagten hatten noch großes Glück. Denn zunächst wollte die junge Frau ihre Aussage nicht vor Gericht wiederholen. Sie berief sich darauf, dass sie nach islamischem Recht mit F. verheiratet sei. „Wir haben das überprüft. Es handelt sich dabei um keine in Deutschland anerkannte Ehe. Deshalb hatte sie kein Aussageverweigungsrecht“, erklärte die Richterin. Doch dann schwächte das Opfer in wichtigen Punkten ihre Aussage ab. So sei die Wohnung während der Tortur nicht verschlossen gewesen.

Der Bruder von F. steht wegen eines Sexualdelikts vor dem Landgericht. Auch er soll seiner Freundin den Kopf geschoren haben.

Von Thomas Nagel