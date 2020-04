In der Corona-Krise: Gin-Experten stellen jetzt Desinfektionsmittel her

HANNOVER

Es sind manchmal die kleinen Schritte, die einen Unternehmer zurückführen in ein ehemals erfolgreiches Berufsleben. Und die Mut machen, wieder aufzustehen. Als sogenanntes „Pop Up“-Unternehmen mit zeitlich befristeter Verkaufsmöglichkeit hat Rossgoschen Spirituosen von Stefan Hartlieb und Vincent Weidig seit kurzem Unterschlupft bei der Tourist Information der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) am Hauptbahnhof gefunden. Für die kommenden drei Monate dürfen die beiden dort ihre Gin-Sorten verkaufen – eine willkommene Aufbauhilfe in wirtschaftlich äußerst schweren wirtschaftlichen Zeiten.

ZU GAST: Als „Pop Up“- Unternehmen ist Rossgoschen Spirituosen seit kurzem auf einer Sonderverkaufsfläche im Büro von Hannover Tourismus gegenüber dem Hauptbahnhof. Quelle: Petrow

Wie viele andere Selbstständige, so hatte die Corona-Krise auch das aufstrebende Jung-Unternehmen aus Hannover im März quasi von heute auf morgen voll ausgebremst – bei hohem Tempo. Ihr Gin war in aller Munde: Am Beginn der Unternehmung 2013 wollten nur Freunde und Bekannte probieren, dann wurden einzelne Barkeeper und Lebensmittelhändler aus Hannover aufmerksam und orderten den Wacholderschnaps bereits in Kisten. Schließlich kam 2018 der Titel des Kulinarischen Botschafters hinzu, ein Exzellenz-Label, das die niedersächsische Land- und Ernährungswirtschaft vergibt. Die Destille aus Hannover wurde im Prinzip über Nacht überregional bekannt, der Absatz stieg, gut gebuchte Gin-Workshops und -Catering-Events ergänzen das unternehmerische Portfolio inzwischen. Seit 2017 betreiben Stefan Herzlieb und Vincent Weidig zudem den Maschsee-Kiosk am Nordufer – und verkaufen unter anderem, na klar, ihre Gin-Sorten.

Regionale und saisonale Gins gegenüber dem Hauptbahnhof

Als Rossgoschen Spirituosen Manufaktur – Rossgoschen ist der Giebelschmuck auf niedersächsischen Bauernhäusern – sitzen die beiden mit ihrer Destille inzwischen in Altwarmbüchen, stellen dort beliebte Sorten wie die regionalen Gins ( Celle, Ostsee, Steinhude) und saisonalen Schnäpse her. Oder experimentieren an neuen Mixturen wie dem „ Rossgoschen Vodka“ und „ Niedersachsens Kaffeelikör“, gemeinsam entwickelt mit den Kaffeemeistern der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Alles im Lot also, bis Corona kam. „Von heute auf morgen war Schluss. Alles war dicht, alle Veranstaltungen abgesagt“, berichtet Vincent Weidig. Rossgoschen wäre beim Schützenfest Hannover und beim Feuerwerkswettbewerb dabei gewesen. Dann beim Maschseefest und auch bei der Sommer-Veranstaltung „ Steinhuder Meer in Flammen“.

AUFBAUHILFE: Das Geschäft der Gin-Manufaktur war von heute auf morgen eingebrochen. Drei Monate ist Rossgoschen Spirituosen jetzt im Büro von Hannover Tourismus. Quelle: Petrow

Für die Jung-Unternehmer mit am Schlimmsten: „Die Gastronomie bestellt nichts mehr nach. Die haben ja selber dicht“, sagt Weidig. Auf Sparflamme laufe lediglich der Maschsee-Kiosk mit den üblichen Abstandsregelungen – und jetzt der Verkauf auf der Sonderfläche von Hannover Tourismus am Hauptbahnhof. Dort gibt die HMTG jungen Unternehmern aus Hannover und dem Umland schon länger die Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen und sich bekannter zu machen.

Desinfektionsmittel in kleinen Dosen zu verschenken

Weil der Gin-Absatz in diesen Wochen trotzdem stagniert, sind Hartlieb und Weidig auf die Idee gekommen, den Alkohol, den sie eigentlich für ihre Ginproduktion bestellt haben, in ein Hände-Desinfektionsmittel umzuwandeln. „Wir haben einen begrenzten Vorrat an Rohstoffen vorrätig, da teilweise die gleichen Rohstoffe in der Spirituosen-Herstellung verwendet werden, wie auch in der Herstellung von Desinfektionsmittel“, sagt Vincent Weidig. „Wir haben uns daher im März dazu entschlossen, unsere Produktion umzustellen und verwenden unseren restlichen Bestand an reinem 96prozentigen Ethanol für die Herstellung von Händedesinfektionsmitteln in 50-Milliliter-Gebindegrößen.“

HILFE FÜR HELFER: In der Corona-Krise stellt die Gin-Manufaktur nun Händedesinfektionsmittel aus Alkohol her, der eigentlich für ihren Wacholderschnaps bestimmt war. Quelle: Petrow

Das Besondere: Ihr Händedesinfektionsmittel geben die beiden kostenfrei an Menschen ab, die sich Tag für Tag der Gefahr einer Ansteckung aussetzen und sich nicht regelmäßig die Hände waschen können. „Wie zum Beispiel Beschäftigte der Polizei und des Ordnungsamtes, häusliche Pflegedienste und weitere ähnliche Berufsgruppen, die fernab des Homeoffices ihrem Beruf nachgehen“, so Vincent Weidig weiter. Interessenten können sich per Mail unter kontakt@rossgoschen.de melden. Und wenn dabei auch noch die eine oder andere Gin-Flasche abgesetzt wird – um so besser für das Unternehmer-Duo.

