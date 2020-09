HANNNOVER

Sie sind der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (infra) ein Dorn im Auge, weil sie häufig die Parkplätze blockieren: Parker, die die Park-and-Ride-Anlagen zweckentfremden. Vorgesehen sind sie für Autofahrer, die die Anlagen nutzen, um direkt in Bus oder Bahn umzusteigen. Die Infra lässt deshalb seit dem 1. September durch Mitarbeiter des Sicherheitsfirma Protec die insgesamt 16 Anlagen kontrollieren. Bilanz nach vier Kontrolltagen bis einschließlich Freitag: 35 Fremdparker. An der Spitze mit 13 Verstößen ist die Park-and-Ride-Anlage am Paracelsusweg in Groß Buchholz – gegenüber befindet sich eine Versicherung, deren Mitarbeiter die Parkplätze tagsüber gerne in Anspruch nehmen.

BEWEISMITTEL: Um die Verstöße belegen zu können, fertigen die Protec-Mitarbeiter ein Foto vom Falschparker und der gesamten Park-and-Ride-Anlage an. Quelle: Behrens

Tägliche Kontrolle der Anlagen von 7 Uhr bis 10 Uhr

Es ist nicht die erste Kontrolle dieser Art, bereits in den Vorjahren hatte die Infra Anlagen überprüfen lassen. Laut Infra-Sprecher Jens Hauschke haben Beschwerden von GVH-Kunden nun aber wieder zugenommen, sie würden wegen der Falschparker keinen Platz finden. Dabei handele es sich, abhängig vom Ort der jeweiligen Park-and-Ride Anlage, neben Anliegern zumeist um Mitarbeiter nahe gelegener Firmen oder Schüler angrenzender Schulen. Die Protec-Mitarbeiter kontrollieren jetzt täglich von 7 bis 10 Uhr wechselweise alle Anlagen – in dieser Zeit gibt es die Hauptnutzung durch morgendliche Berufspendler oder (Berufs-)Schüler. Jeweils zwei Kollegen sind unterwegs, sie machen Fotos sowohl vom parkenden Auto als auch von der Eingangssituation der Anlage.

WIRD OFT ÜBERSEHEN: An der Einfahrt zu jeder Park-and-Ride-Anlage stehen die Nutzungsbedingungen, aus denen unter anderem hervorgeht, dass nur GVH-Kunden dort parken dürfen. Quelle: Behrens

Begründung: Die Nutzungsbedingungen für die P+R-Anlagen hängen an den Einfahrten aus, so dass kein Falschparker später behaupten kann, er habe sein Fahrzeug auf einem allgemein zugänglichen Parkplatz abgestellt. Wer unberechtigt parkt, muss zahlen: Bei einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen gibt es eine Vertragsstrafe von 40 Euro pro Tag. Und: Beim Überschreiten der Höchstparkdauer von 24 Stunden kommen für jeden begonnenen weiteren Tag 40 Euro obendrauf – bis zu einem Maximalbetrag von 500 Euro. Wer erwischt wurde, findet einen weißen Zettel mit allen Angaben zu Verstoß und Uhrzeit an seiner Windschutzscheibe.

Protec zeigt Präsenz und spricht Fahrer an – wenn’s geht

Infra und Protec betonen, dass sie keine Jagd auf Falschparker machen, sondern aufklären wollen. „Deshalb zeigen wir auf den Anlagen auch Präsenz und verhängen nicht sofort eine Vertragsstrafe“, sagt Alexander Bergen, Protec-Dienstgruppenleiter. Soll heißen: Fährt jemand vor und verlässt die Anlage in Richtung Büro oder Schule statt Stadtbahn-Halt, kommt erst die Ansprache. „Größtenteils zeigen die Autofahrer Verständnis und bedanken sich für den Hinweis, da ihnen die Nutzungsbedingungen einer Park-and-Ride-Anlage nicht bekannt waren“, so Bergen weiter. Sie würden sich dann einen anderen Ort zum Parken suchen. Wer allerdings nicht mehr angesprochen werden kann, weil er zu schnell die Anlage nicht in Richtung Bahn verlässt, der muss zahlen.

IMMER IM DUO UNTERWEGS: Zur Absicherung bei möglichen Einsprüchen haben Basel Qasim Saeto (links) und sein Kollege Pascal Fischer die Park-and-Ride-Anlage am Paracelsusweg gemeinsam kontrolliert. Quelle: Behrens

Nach Angaben von Nahmat Ayesh-Zümrüt von der Infra, die zuständig ist für die Park-and-Ride-Anlagen, werde den ganzen September hindurch kontrolliert. Danach ziehe man Bilanz und schaue, ob weitere Kontrollen notwendig sind. Die Park-and-Ride-Anlagen stehen am Stadtrand, damit ÖPNV-Nutzer mit Bus oder Bahn ins Zentrum fahren können – ohne Staugefahr. Das ist die Idee dahinter. 1842 Stellplätze auf den aktuell 16 Anlagen gibt es insgesamt, Anlagen in Hemmingen, Rethen und an der Hermann-Ehlers-Allee in Bornum sind im Bau.

Von Andreas Voigt