Hannover

Der sechsjährige, rotbraune Rauhaardackel Bell Miror Red Sky fiept bei der Programmvorstellung schon ganz aufgeregt: Am Samstag startet die Hundemesse „Hund & Co.“ auf dem Messegelände. „Er hat so einen ganz bestimmten Dackelfreund, wo er ganz gerne hin will, und hofft, dass er den auch wieder sieht“, sagt Frauchen Christiane Görlich. Die 57-Jährige hat insgesamt drei Hunde, alle kommen auch am Wochenende mit. „Es ist manchmal ein bisschen stressig, aber wenn man die dann in ihren Boxen hat, dann ist alles wieder gut.“

Zum dritten Mal gibt es die „Hund & Co.“ in den Hallen 21 und 24 auf dem Messegelände. 150 Aussteller warten auf Hunde und ihre Besitzer – 30 mehr als im vergangenen Jahr. „Die letzte Messe ist sehr gut gelaufen, die Aussteller waren sehr zufrieden, das spricht sich natürlich in der Branche dann rum“, erklärt Projektleiterin Katja Flügel. Dieses Mal ist die Konkurrenz durch Schützenfest, Sommerferien und gutes Wetter groß: „Meiner Meinung nach alles keine Gründe, um die Hund & Co. ausfallen zu lassen“, so Flügel. Die Hallen sind klimatisiert, für die Hunde der Besucher stehen zur Abkühlung Wasserbecken bereit.

Die Aussteller präsentieren fast 300 Rassen. Für die tierische Zahnpflege werden zum Beispiel Ultraschallzahnbürsten vorgestellt. Im Kreativ-Bereich zeigen circa 20 Aussteller ganz besondere Ideen, zum Beispiel selbst gebackene Hundekekse. Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) organisiert die „VDH Annual Trophy Show & Internationale Ausstellung“ und berät unter dem Motto „Welcher Hund passt zu mir?“ potenzielle Hundebesitzer.

„Wir haben eine Aktionsbühne, wo wir im fünf Minuten-Rhythmus verschiedene Hunderassen vorstellen lassen“, sagt Leif Kopernik, Geschäftsführer des VDH. Dort bekommen die Interessenten einen Eindruck von den Bedürfnissen des Hundes und können herausfinden, ob die Rasse zu ihnen passt. „Welchen Bewegungsdrang hat der Hund? Wie ist die Fellpflege? Ist das ein sehr wachsamer Hund?“, Kopernik nennt einige der wichtige Fragen, die vor der Entscheidung für ein Tier geklärt werden sollten.

Der Hundefreund hat auch etwas, worauf er sich bei der Messe besonders freut. „Ich finde das Dog-Diving super“, Kopernik hat diese tierische Sportart in Amerika gesehen und war sofort begeistert. „Dog-Diving“ ist eine Art Weitsprung für den Hund, bei der das Tier in ein Wasserbecken springt. „Es macht einfach Spaß zu sehen, wie die Besucher das dann mit ihren Hunden das versuchen.“

Alles Infos zur HUND & Co. 2019 Die Schau findet am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Messegelände statt. In den Hallen 21 und 24 sind 150 Aussteller auf 24.415 Quadratmetern dabei. Hunde brauchen keine Eintrittskarte, allerdings müssen sie eine gültige Tollwutschutzimpfung haben. Erwachsene zahlen online 10,50 Euro (ermäßigt 9,50). Für die 13 bis 17-Jährigen gibt es online das Junior-Ticket für 6,50 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. An der Kasse kostet es zwei Euro mehr.

Von Stella-Sophie Wojtczak