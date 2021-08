Hannover

Bei einer Streifenfahrt in Groß Buchholz in der Nacht zu Mittwoch haben Polizeibeamte einen gestohlenen VW Golf entdeckt. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, ergriff der Fahrer die Flucht und kollidierte später mit dem Wagen der Beamten und dann mit abgestellten Fahrzeugen, so die Polizei. Verletzt worden sei bei dem nächtlichen Einsatz niemand, durch die Kollisionen mit den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16.500 Euro.

Die Besatzung des Funkstreifenwagens wurde um kurz nach Mitternacht im Bereich Kosselhof auf den VW Golf mit drei Insassen aufmerksam. Das Auto war zwischen dem 14. und 15. August von einem Werkstattgelände an der Hohen Straße in Linden gestohlen worden, teilte die Polizei weiter mit. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, habe der Fahrer des VW Golf die Flucht ergriffen.

Zwei Insassen flüchten zu Fuß weiter

Auf der Flucht rammte der Golf zunächst den Streifenwagen, dann einen Opel Zafira und einen Fiat Ducato, die beide am Straßenrand abgestellt waren. Später sei der Golf mit den drei Männern in die Meitnerstraße gefahren, wo der Wagen hielt und zwei Insassen danach aus dem Auto ausstiegen und zu Fuß in unbekannte Richtung weiter flüchteten.

Auf dem Beifahrersitz vom Golf entdeckten die Polizeibeamten einen 18-Jährigen. Eine Befragung habe allerdings keinen Verdacht ergeben, dass der Heranwachsende an dem Diebstahl des Fahrzeugs beteiligt gewesen sein könnte, so die Polizei. Der 18-Jährige wurde nach Feststellung der Personalien entlassen.

Zweiter gestohlener Wagen entdeckt

Die sofort eingeleitete Fahndung auch mit Hilfe des Polizeihubschraubers nach den zu Fuß geflüchteten anderen Golf-Insassen verlief erfolglos. Immerhin: Bei der Suche nach den Mitfahrern entdeckten die Beamten im Bereich des Kosselhof ein zweites gestohlenes Fahrzeug, einen VW Caddy. Der war laut Polizei ebenfalls zwischen dem 14. und und 15. August vom Werkstattgelände in Linden gestohlen worden war.

Zeugen, die Hinweise zu den zwei flüchtigen Auto-Insassen geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeikommissariat Südstadt unter Telefon 0511 109 3217 zu melden.

Von Andreas Voigt