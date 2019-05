Hannover

Ohne erkennbaren Grund auf der Gegenfahrbahn unterwegs war ein Audifahrer, der in den frühen Morgenstunden am Samstag der Polizei auffiel. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, gab der 31-jährige Fahrer erst recht Gas und versuchte zu flüchten.

Beamte des Polizeikommissariats Misburg war der Audi A8 des 31-Jährigen kurz vor 2 Uhr auf der Anderter Straße in Richtung Meyers Garten aufgefallen. Auf seiner Flucht fuhr der Audi auf der Buchholzer Straße in Richtung Norden. Nur knapp schrammte er an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbei, nachdem er in die Heinrichstraße eingebogen war. Mittlerweile verfolgte das Streifenteam den Mann mit Blaulicht und Einsatzhorn.

Flüchtiger wird von Polizeihund gestellt

Doch auch das konnte den 31-Jährigen nicht stoppen. Die weitere Fahrt führte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Hannoversche Straße auf die Anderter Straße. Dort verlor der Fahrer erneut die Kontrolle über das Auto und prallte fast gegen eine Straßenlaterne. Mit deutlichen Schlangenlinien ging die Flucht weiter. Schließlich bog der Mann mit seinem Pkw nach links auf ein Grundstück ab, verließ den Audi und flüchtete über einen Zaun in ein angrenzendes Waldstück.

Durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der Flüchtige in dem Waldstück entdeckt werden. Ein Diensthund konnte ihn schlussendlich stellen, wobei der 31-Jährige von dem Hund gebissen wurde. Er wurde anschließend von Einsatzkräften vorläufig festgenommen.

Ein Atemalkoholtest ergab wenig später einen Promillewert von 2,75. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann Kokain und Marihuana und beschlagnahmten es. Der 31-Jährige wird sich nun auf mehrere Ermittlungsverfahren einstellen müssen. Er wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Von Simon Polreich