Hannover

Bei einem Unfall in der Straße Am Lohgraben (Badenstedt) ist eine 80-jährige Autofahrerin am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr leicht verletzt worden.

Sie wollte mit ihrem Mercedes B-Klasse aus einer Einfahrt nach links auf die Straße auffahren, übersah dabei aber einen von rechts kommenden Audi. Der Audi rammte ihren Wagen und drückte ihn gegen einen Straßenbaum. Ein erster Verdacht, die 80-Jährige wäre eingeklemmt, bestätigte sich zum Glück nicht. Die Rettungskräfte konnten sie problemlos aus dem Wagen befreien.

Der 55-jährige Audifahrer blieb unverletzt. Die 80-Jährige wurde vorsorglich zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.

Von Andreas Krasselt