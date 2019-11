Hannover

Eine Stadtbahn der Linie 17 ist an der Wallensteinstraße in Ricklingen am Dienstag um kurz vor 10 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen, die Üstra musste deshalb einen Schienenersatzerkehr einrichten, was zu erheblichen Verzögerungen im Nahverkehr geführt hat. Den Ersatzverkehr hatte die Üstra zunächst für die Linien 3 und 7 von der Stadionbrücke bis zum Endpunkt Wettbergen eingesetzt, später dann für die Linie 3 von der Wallensteinstraße bis zum Endpunkt Wettbergen. Die Linie 17 nahm die Üstra ganz aus dem Verkehr, gegen 11.44 Uhr fuhren die Bahnen dann wieder planmäßig, so eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens.

Unfallverursacher verletzt sich schwer –Krankenhaus

Nach Mitteilungen der Polizei befuhr ein 65 Jahre alter Mann mit seinem Audi die Wallensteinstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Dormannstraße bog er dann links über die Schienen – und übersah die parallel neben ihm fahrende Stadtbahninie 17. Wagen und Bahn kollidierten, durch die Wucht wurde das Auto zurück auf die Wallensteinstraße gedrückt und kollidierte auf er Gegenspur noch mit dem Opel Astra eines 36-Jährigen, so die Polizei weiter. Der 65 Jahre alte Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Straßenbahnfahrer (33) und Opel-Astra-Besitzer blieben unverletzt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 35.000 Euro an.

Von Andreas Voigt