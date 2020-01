Audi A6 in Flammen –Zeugen gesucht

Hannover

Vorsatz oder technischer Defekt? Am vergangenen Sonnabend war im Stadtteil Bemerode ein Audi A6 an der Straße Oheriedentrift in Brand geraten. Nach abschließender Untersuchung durch Experten der Polizei am Montag kann die Behörde eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Deshalb sucht sie jetzt Zeugen des Vorfalls. Das Feuer hatte einen Schaden von 10.000 Euro verursacht.

Gegen 03.30 Uhr am Sonnabend war eine Anwohnerin durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte stand die rechte Fahrzeugfront des vor einem Wohnhaus geparkten Audi in Flammen, so die Polizei. Trotz unverzüglich eingeleiteter Löscharbeiten wurde der A6 durch das Feuer zerstört und ein daneben stehender Honda Accord beschädigt – Schaden zusammen 10.000 Euro.

Zeugen, die am frühen Sonnabend etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511 109 5555 zu melden.

Von Andreas Voigt