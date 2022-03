Hannover

Seit zwölf Jahren dürfen in Hannovers Innenstadt nur Fahrzeuge mit grüner Plakette fahren – ob sich das ändert, darüber werden Stadtverwaltung und Ratspolitik in den kommenden Wochen debattieren. Die Stadt hatte beim Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, zuständig für Luftmessungen in Hannover, eine Prognose beauftragt. Ergebnis: Wenn die Plakettenregelung entfiele, würde der Grenzwert für die Stickstoffdioxidkonzentration überall eingehalten, mit Ausnahme der viel befahrenen Friedrich-Ebert-Straße in Ricklingen. „Die Stadtverwaltung wird den Bericht des Gewerbeaufsichtsamts weiter auswerten und auch die rechtlichen Fragen klären“, kündigte Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne) am Montag im Umweltausschuss an.

Leichter Anstieg der Stickstoffdioxid-Werte im vergangenen Jahr

Die Stadt Hannover hat die Umweltzone im Jahr 2008 eingeführt und in den Folgejahren schrittweise verschärft, um die Feinstaubbelastung und die Konzentration des gesundheitsschädlichen Stickstoffdioxids zu reduzieren. Feinstaub entsteht durch Reifenabrieb, Stickstoffdioxid stoßen vor allem Dieselmotoren aus. Seit Jahren liegen die Feinstaubwerte unterhalb der EU-Grenze. Beim Stickstoffdioxid sah es lange Zeit anders aus, insbesondere auf stark befahrenen Straßen war die Konzentration des Gases höher als erlaubt – doch auch das hat sich verändert.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße gilt seit vergangenem Jahr Tempo 40. Quelle: Tim Schaarschmidt

In 2020 lagen die Jahresmittelwerte beim Stickstoffdioxid an allen fünf Messstationen unterhalb der EU-Grenze von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, auch in der Friedrich-Ebert-Straße. Die niedrigen Werte dürften auch dem Corona-Lockdown und dem niedrigen Verkehrsaufkommen geschuldet sein. Im vergangenen Jahr sind die Jahresmittelwerte allerdings nach Angaben Ritschels wieder leicht angestiegen – entgegen dem zuvor langjährigen Abwärtstrend.

Überschreiten des Grenzwerts in der Friedrich-Ebert-Straße „sehr wahrscheinlich“

In ihrer Prognose haben die Experten vom Gewerbeaufsichtsamt Faktoren wie ein Anstieg des Verkehrs auf Vor-Pandemie-Niveau sowie schwankende Wetterverhältnisse einberechnet. Auch unter Annahme „ungünstigster Umstände“ werde der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft an nahezu allen Messstationen eingehalten, referierte Ritschel das Ergebnis. Dagegen sei ein Überschreiten des Grenzwerts in der Friedrich-Ebert-Straße „sehr wahrscheinlich“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der nächsten Sitzung des Umweltausschusses sollen Experten des Gewerbeaufsichtsamts die Daten genauer erklären und den Ratspolitikern Rede und Antwort stehen.

Von Andreas Schinkel