Die Stadt hat der Feuerwehr am Freitag zehn Elektro-Fahrzeuge für ihren Fuhrpark übergeben. Das soll der Auftakt sein für den konsequenten Wechsel auf den emissionsfreien Antrieb bei den Fahrzeugen. Problem: Es gibt noch zu wenig einsatztaugliche Fahrzeuge. Die Umsetzung wird deshalb wohl dauern.

DER AUFTAKT: Die Feuerwehr hat am Freitag zehn Elektro-Fahrzeuge in ihren Fuhrpark aufgenommen. Als Teil des städtischen Projekts „Hannover stromert“ kommen weitere Autos und dazu in Zukunft. Quelle: Schaarschmidt