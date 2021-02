Hannover

„Das ist das Mindeste, was wir in dieser Kälte für die Leute tun können“, sagte Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann am Montagmorgen. Da hatten zuvor in der Nacht insgesamt neun Menschen, darunter ein Pärchen mit Hund, ein taubstummer Mann und eine allein auf der Straße lebende Frau, den Weg in die Marktkirche gefunden, um draußen auf der Straße nicht zu erfrieren.

Erschöpft auf dem schnell herbeigeschafften roten Teppich und auf Yoga-Matten konnten sie in der Marktkirche übernachten, Gespräche für jene, die wollten, inklusive. „Aber die meisten waren einfach nur erschöpft und wollten in Ruhe und Sicherheit schlafen oder zwischendurch einen heißen Tee trinken“, sagt Kreisel-Liebermann. „Wer den ganzen Tag in der Kälte war, mag abends nicht mehr reden.“

Anzeige

100 belegte Brötchen

Um 7.30 Uhr schnappten die Menschen ihre Habseligkeiten und gingen hinüber zur VHS am Leineufer, wo Cord Buck, Obermeister der Bäckerinnung, bereits mit 100 belegten Brötchen und warmen Gebäck wartete. Auch Sylvia Bruns, Sozialdezernentin der Stadt und damit zuständig für obdachlose Menschen, schaute am frühen Morgen mit einem Sozialarbeiter vorbei. Sie war es auch, die am Freitag die Marktkirchenpastorin angerufen hatte, um nach Obdach für die Obdachlosen zu fragen und die auch dafür gesorgt hatte, dass die Volkshochschule in dieser Kälteperiode tagsüber für die Menschen da ist.

Quelle: privat

„Bruns für uns ein Segen“

Reinhold Fahlbusch, 1.Vorsitzender von Stidu (Stimme der Ungehörten), organisierte 25 Ehrenamtliche, die so lange den Menschen in der VHS beiseite stehen, we es nötig ist. „Für uns ist sie ein Segen“, sagte Fahlbusch und meinte damit die neue Sozialdezernentin, „die kurzfristig die ganze Hilfe organisierte“. Ein Segen für die Obdachlosen auch die Hilfe anderer Bürger, neben Buck, der das Brot brachte, kocht Marcus Reinert heute von „Reimanns Eck“ für die obdachlosen Menschen in der VHS. Jutta Barth, Vorsitzende des Sozialausschusses der Regionsversammlung und Gabriele Schuppe, Fachbereichsleiterin der AWO, gehören zu den 25 Ehrenamtlichen und übernahmen am Montagmorgen die erste Schicht. „Die bringen den Obdachlosen auch den Kaffee und stellen den nicht nur irgendwo hin“, sagt Fahlbusch. Wobei so ein Gespräch und vielleicht auch Hilfsangebote neben der Achtung vor dem Menschen rüberkommen. Schlaf- und Ruheplätze gibt es hier übrigens auch.

Pastorin mahnt mehr Housing-First-Projekte an

„Und auch am Sonntagabend brachten Bürger warmes Essen und Kleidung in die Marktkirche“, freute sich Kreisel-Liebermann. Wobei sie auch ganz klar sagt, dass die Fürsorge weitergehen muss. „Wir brauchen mehr Housing-First-Projekte, um die Menschen von der Straße zu holen und ihnen auch nachhaltig zu helfen.“

Schlafplätze für Obdachlose in der VHS. Quelle: privat

Von Petra Rückerl