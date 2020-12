Hannover

Wieder eine Haltestelle mehr: Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra haben am Donnerstag den Hochbahnsteig Humboldtstraße (Calenberger Neustadt) in Betrieb genommen. Die Linie 17 ist damit auf der gesamten Strecke barrrierefrei, also mit Hochbahnsteigen versehen. Und: Mit der Humboldtstraße sind nun 81 Prozent alle 195 Stadtbahnhaltestelle barrierefrei. Insgesamt sind nun sieben Linien komplett mit Hochbahnsteigen ausgerüstet.

Die Haltestelle Humboldtstraße konnte seit Mai wegen des Hochbahnsteig-Baus nicht angefahren werden. Da der rund 70 Meter lange Hochbahnsteig nun in Betrieb ist, wird die Linie 17 ab sofort ebenfalls mit den neuen Zügen vom Typ TW 3000 angefahren, der keine Trittstufen mehr hat, die heruntergefahren werden. Die Kosten für den Umbau kalkulierte die Infra mit rund fünf Millionen Euro. Er steht nun nördlich der Kreuzung von Humboldt- und Calenberger Straße und liegt damit etwa näher am Friederikenstift als die alte Haltestelle. In der kommenden Woche will die Üstra noch den Halt Galgenbergweg als Hochbahnsteig einweihen, den letzten in diesem Jahr.

Offizieller Akt: Thomas Vielhaber (von links, Baudezernent der Stadt Hannover), Christian Weske (Geschäftsführer Infra Strukturgesellschaft),Holger Elix (Leiter Infrastruktur Üstra) Stefan David (Geschäftsführer Diakovere) und Regionspräsident Hauke Jagau haben den Hochbahnsteig am Donnerstag in Betrieb genommen. Quelle: Dröse

Von Von Andreas Voigt