19-Jähriger greift Polizisten aus Spezialeinheit an

Hannover

Da hat er sich mit den Falschen angelegt: Am Sonntagabend gegen 18 Uhr hat ein „hinreichend polizeibekannter“ 19-Jähriger , so Bundespolizeisprecher Martin Ackert, einen „Vollstreckungsbeamten“ am Hauptbahnhof angegriffen.

Der Vollstreckungsbeamte ist ein 29-jähriger Kommissar der Beweis- und Festnahmeeinheit ( BFE) aus Uelzen, der uniformiert auf einer Dienstreise unterwegs war. Der 19-Jährige rempelte den Polizeibeamten an, bepöbelte ihn und wollte ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht niederstrecken. Der konnte dem Schlag ausweichen. Offenbar war dem 19-Jährigen nicht klar, mit wem er sich da anlegte, BFE-Kommissare sind in der Regel durchtrainiert, speziell geschult und kampferprobt. Ein nicht direkt dabei stehender Kollege (29) des Kommissars, auch ein BFE-Beamter, eilte zur Hilfe – zu zweit brachten sie den Angreifer zu Boden und zur Wache. Der Alkoholtest dort ergab 0,0 Promille, „er ist offenbar ein schwieriger Mensch, der keine Polizisten mag“, so Ackert.

Der 19-Jährige soll nach NP-Informationen eine beachtliche kriminelle Karriere hinter sich haben: Brandstiftung, schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Unterschlagung, Drogen, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, Diebstahl.

Der Angreifer wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, da er einen festen Wohnsitz hat.

Von Petra Rückerl