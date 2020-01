Hannover: Zwölf-Millionen-Loch bei Asylkosten

HANNOVER

Bei der Zahl der zu betreuenden Asylbewerber in Hannover hat sich die Stadt ordentlich verschätzt und muss deshalb mit Ablauf des Jahres einen zweistelligen Millionenbetrag nachträglich in den Haushalt einstellen.

Unterdeckung von 12,4 Millionen Euro im Jahr 2019

Nach Auflistung der Stadt handelt es sich um 12,4 Millionen Euro. Bei der Planung für die Jahre 2019/2020 habe man die Zahl der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, geringer eingeschätzt, so dass bei der Haushaltsplanung 2019/2020 eine pauschale Reduzierung der Ansätze vorgenommen worden sei, so die Verwaltung in ihrer Vorlage, die am Montag der Sozialausschuss durchgewunken hat. Derzeit leben rund 4200 Flüchtlinge mit mehr als 60 verschiedenen Nationalitäten in den Unterkünften der Stadt. Wegen der rückläufigen Zahlen baut die Stadt seit 2016 konsequent die Zahl der Unterkünfte ab oder reduziert deren Größe.

Mehrausgaben bei Gemeinschaftsunterkünften

Bei den Ausgaben ist die Stadt scheinbar zu optimistisch ran gegangen. Mehrausgaben hat die Stadt etwa bei der Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften, so dass eine Unterdeckung von gut neun Millionen Euro entsteht. Eine abschließende Aussage sei aber erst zum Jahresende möglich.

Kosten bei Gesundheitshilfe steigen um fünf Millionen Euro

Eine erhebliche Kostensteigerung zeichne sich außerdem bei der Gesundheitshilfe in Höhe von etwa fünf Millionen Euro ab. Begründung: Wegen der guten medizinischen Versorgung würden der Landeshauptstadt traumatisierte Flüchtlinge oder Personen mit schwersten Erkrankungen zugewiesen.

Zuschuss vom Land verringert Ausgaben der Stadt

Positiv: Zur Deckung der Mehrausgaben stehen der Stadt Hannover Mittel aus der Erstattungspauschale des Landes in Höhe von 1,3 Millionen Euro zur Verfügung, ebenso ein Haushaltsrest von 2018 in Höhe von fünf Millionen Euro.

Leistungsberechtigt für die ersten 15 Monate

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Flüchtlinge, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland haben. Deshalb haben sie auch keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder auf Hartz IV. Zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes bekommen Ausländer für die ersten 15 Monate nach der Einreise Grundleistungen wie Lebensmittel, Unterkunft, Kleidung, Körperpflegemittel, Haushaltsgüter und Dinge für persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.

