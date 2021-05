Hannover

Anfang der Woche kamen Hausärztin Katharina Kornacker und ihre beiden Kolleginnen aus der Gemeinschaftspraxis in der Limmerstraße (Linden) noch ins Schwitzen, „weil wir 87 Dosen Astrazenenca übrig hatten, aus einer bekommen wir zehn bis elf Spritzen heraus“. Ein Unding für die Hausärztin, „es gibt leider viel zu viele Menschen, die sich das Luxusproblem leisten, diesen Impfstoff nicht verimpft bekommen zu wollen“. Also setzen sich die Ärztinnen und Mitarbeiterinnen „Tag und Nacht“ ans Telefon, um priorisierten Patienten und Nachrückern auf eben dieser Liste Impftermine zu geben.

Dennoch hätten dann viele Astrazeneca abgelehnt. Auch Menschen, die nicht zu jener Gruppe gehören, der dieser Impfstoff nicht empfohlen ist (Bürgern unter 60 Jahre). Und die auch keine Probleme mit Thrombosen haben. „Einer sagte mir, die Abstände zwischen den Impfstoffen seien ihm zu lang“, erzählt Kornacker. „Das kann ich nachvollziehen. Aber: Da kann ich nur sagen, dass der erste Termin mit Biontech eben oft noch länger dauert, bis dahin ist man mit Astrazenca durch.“ Dass Biontech nun gerade im Mai knapp werden könnte, habe sich noch nicht herumgesprochen. „Momentan haben wir noch, aber wir wissen nicht, wie viel noch kommt.“

Impfstoff verfällt nach gewisser Zeit

Da der bestellte Impfstoff Astrazenenca in einem bestimmten Zeitraum verimpft werden muss, war die Not in der Praxis groß. Es ab weder genug priorisierte Patienten noch Nachrücker für den rettenden Picks. „Ich werde keinen einzigen Tropfen Impfstoff verfallen lassen“, hatte sich Kornacker geschworen. „Also auch Menschen impfen“, die nicht auf der Priorisierungsliste standen, die am Mittwoch noch galt. Sie erzählte einer Bekannten von der Misere, die schickten impfwillige Menschen jeden Alters in die Praxis.

Impfung wie am Fließband

Danach kamen Kornacker, ihre Kolleginnen und Mitarbeiterinnen wieder ins Schwitzen. „ 418 Menschen konnten wir am Mittwoch impfen, davon 230 mit Astrazeneca“, freut sich die Medizinerin, die und deren Kolleginnen und Mitarbeiterinnen ebenfalls alle mit Astrazenenca geimpft sind. Die sich über jeden Geimpften freut, auch „wenn wir wirklich wie am Fließband gearbeitet haben“.

Was auch für die Geimpften gilt. Die Patienten, ob zur Praxis gehörend oder nicht, waren auf jeden Fall happy. „Es gab noch keinen, der nicht dankbar war, die Stimmung ist Bombe“, freute sich Kornacker, die den Patienten im Wartebereich auf dem Hinterhof mit Blumen, Wasser und Snacks versüßt. „Jeder einzelne Geimpfte hilft uns aus der ganzen Corona-Misere“, so die Ärztin. Sie kenne aber mehrere Geschäfte in der Umgebung, deren Chefs ihren Mitarbeitern untersagen würden, „sich impfen zu lassen. Die könnten ja krank werden“, berichtet Kornacker. „Da wird mir richtig schlecht.“

Von Petra Rückerl