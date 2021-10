Hannover

Löchrig wie ein Schweizer Käse ist der Untergrund in Bereichen nördlich und südlich der Heisterbergallee in Ahlem. Von außen heute nicht mehr zu sehen, wird ein altes Stollensystem jetzt zum Problem. Bis 1925 war darin Asphaltgestein abgebaut worden. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Gänge wieder geöffnet, weil man darin unterirdisch geschützt vor Bombenangriffen kriegswichtige Güter produzieren wollte. Fast 80 Jahre später hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) jedoch Zweifel an der Standsicherheit der Stollen. Sie sollen deshalb untersucht und wahrscheinlich verfüllt werden.

Es gehe um „Maßnahmen, die die Sicherheit gewährleisten sollen“, erklärte Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) am Montag. Betroffen sind, je nach Sicherheitsradius, rund 100 Grundstücke von Häusern auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern. In den 1950er Jahren waren diese bebaut worden. Damals habe man „die Situation vermutlich nicht so brisant eingeschätzt“, so der Baudezernent. Im Frühjahr habe jedoch das LBEG der Stadt mitgeteilt, dass eine vergleichbare Asphaltgrube bei Eschershausen in Südniedersachsen einsturzgefährdet sei und dort Sicherungsmaßnahmen notwendig seien.

Baudezernent Vielhaber: „Kein Anlass für Panik“

Es gebe „keinen Anlass für Panik“, betonte Vielhaber. Bisher seien der Stadt keine Senkungen in dem betroffenen Gebiet bekannt. Allerdings liege eine „latente Gefährdung vor“. Deshalb müsse man „rechtzeitig tätig werden“.

Durchlöcherter Untergrund: In diesem Bereich in Ahlem sollen die ehemaligen Asphaltstollen liegen. Quelle: Landeshauptstadt Hannover

In einem ersten Schritt will die Stadt deshalb eine historische Recherche in alten Archivakten in Auftrag geben. Der Auftrag dafür soll schon in Kürze vergeben werden. Etwa ein halbes Jahr ist für die Recherche vorgesehen. Die darauf folgenden Schritte werden jedoch richtig teuer. Entweder müssten die Stollen einzeln genau auf ihre Standfestigkeit hin untersucht und in kritischen Bereichen punktuell verfüllt werden. Weil diese zu großen Teilen unter Wasser stehen, könnten dabei zum Beispiel Tauchroboter zum Einsatz kommen.

Die Alternative wäre, die Stollen gleich vollständig zu verfüllen, zum Beispiel mit Beton. „Dazu würden wir tendieren“, erklärte Vielhaber. Nur so könnte aus Sicht der Stadt dauerhaft sichergestellt werden, dass auf den Grundstücken gebaut werden darf.

Zehn Millionen Euro: Wer muss für Stollen-Sanierung zahlen?

Allerdings würde das teuer. Laut Stadt hat das LBEG die Kosten einer Verfüllung der Stollen auf mindestens zehn Millionen Euro geschätzt. Wer dafür aufkommen muss, ist noch unklar. Zuständig ist laut Simon Biederbeck, dem Leiter der städtischen Bauordnung, eigentlich der letzte Eigentümer der Grube. Der allerdings lasse sich nach so langer Zeit wohl kaum noch feststellen.

Die Continental-Werke sowie die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover, die ab Ende 1944 in den Stollen Produktions- und Lagerungsstätten aufbauen wollten, seien lediglich Pächter gewesen. Die Eigentümer der Hausgrundstücke über den Gruben sieht Biederbeck jedenfalls „nicht in der Haftung“.

Eigentümer haben Probleme mit Bauanträgen

Auch Stadtbaurat Vielhaber will eine Lösung finden, bei denen die Kosten nicht bei den Hauseigentümern hängen bleiben. Beim niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz hatte die Stadt um eine Klärung dieser Rechtsfragen gebeten. Im August kam die dort angesiedelte Oberste Bauaufsichtsbehörde zu der Einschätzung, dass Hannover für die Erforschung der Gefahren zuständig sei.

Konkrete Nachteile für die Eigentümer der Grundstücke gibt es aber dennoch schon. Sie haben große Schwierigkeiten, Bauanträge genehmigt zu bekommen. Diese würden „nicht alle abgelehnt“, allerdings seien „die Hürden sehr hoch“, erklärte Bauordnungs-Leiter Biederbeck. Die Eigentümer müssten selbst nachweisen, dass ihre Gebäude standsicher seien, etwa indem diese den Untergrund selbst erkunden oder sogar verfüllen ließen.

Von Christian Bohnenkamp