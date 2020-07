Hannover: Arzt soll wegen Volksverhetzung zahlen

Hannover

Der Bothfelder Arzt, Klaus Eikemeier, wird für seine antisemitischen Ausfälle zur Rechenschaft gezogen. „Wir haben einen Strafbefehl von 180 Tagessätzen beantragt“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, Sprecher der Behörde, am Freitag. Das Amtsgericht Burgwedel müsse den Strafbefehl nun beschließen. Der Beschuldigte lebt dort, deshalb ist dieses Amtsgericht zuständig.

Eikemeier war Ende 2019 von Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden, wegen Volksverhetzung angezeigt worden. Der Arzt hatte in seinem Buch und auf seiner Homepage (dort nennt er sich „Reformator“) alle Juden in übelster Weise beleidigt und diffamiert.

Anzeige

AfD hat Arzt aus der Partei geworfen

Der Arzt war da noch Mitglied der AfD. Die Partei hatte nach den antisemitischen Äußerungen ein Parteiausschlussverfahren gegen das Mitglied eingeleitet. „Vor etwa zwei Monaten hat das Bundesschiedsgericht seinen Einspruch gegen den Parteiausschluss zurückgewiesen“, erklärte Regionsfraktionsgeschäftsführer Dirk Brandes.

Weitere NP+ Artikel

Verfahren in München gegen Eikemeier wurde eingestellt

Der Arzt aus Bothfeld hängt antisemitischen Verschwörungstheorien an. So behauptete er im August 2012 in einem Brief an Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, dass die Juden die „Weltmacht“ über Banken und Börsen anstrebten. Auch in diesem Fall beantragte die Staatsanwaltschaft München einen Strafbefehl. Dagegen legte Eikemeier Einspruch ein. Gegen Zahlung einer Geldbuße stellte das Amtsgericht München das Verfahren 2014 ein.

Es ist wahrscheinlich, dass der Arzt auch gegen den jetzigen Strafbefehl vorgehen wird. Denn bei 180 Tagessätzen würde er als vorbestraft gelten. Ob der Strafbefehl auch berufsrechtliche Konsequenzen für den Mediziner hat, ist ungewiss. Ärzte verlieren erst ab einer Freiheitsstrafe von einem Jahr (analog zu den Beamten) zwingend ihre Zulassung.

Von Thomas Nagel