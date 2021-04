Hannover

Die Impfkampagne gerät weiter in die Kritik: Vor allem die Impfstoffverteilung an Arztpraxen sorgt derzeit für Ärger. So kritisiert der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen, dass den Praxen in den kommenden Wochen viel weniger Biontech-Dosen zugewiesen würden als versprochen, weil der Impfstoff offensichtlich vorrangig an die Impfzentren gehe. „Die Zuteilung für die Hausärzte wurde halbiert. Daher wächst bei den niedergelassenen Ärzten die Sorge, dass sie in den kommenden Wochen eher weniger als mehr am Impfgeschehen teilhaben können.“ Doch nicht nur das. Offenbar müssen die Praxen zu jeder Bestellung Biontech auch die gleiche Menge an Astrazeneca-Dosen ordern. Ein Arzt aus Hannover empfindet das als Nötigung und prüft bereits rechtliche Schritte.

Was in den vergangenen 36 Stunden stattgefunden habe, ist für Dr. Wolf-Dieter Paust, Allgemeinmediziner aus Garbsen, ein Skandal. „Im Stile einer Drückerkolonne wird uns Praxen von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums nahegelegt, neben der Bestellung von Biontech auch die gleiche Menge Astrazeneca in den Apotheken zu ordern.“ Ein schwerwiegender Eingriff, den er juristisch prüfen lässt. „Offenbar hofft man, Ärzte und Apotheker so zu überrumpeln, um so den ungeliebten Impfstoff loszuwerden.“ Zumal die EU Verträge mit dem Vektor-Impfstoff nicht mehr verlängern will. Paust und weitere Mediziner hätten bereits Anwälte eingeschaltet.

Impfen oder auf finanziellem Schaden sitzen bleiben?

Der Allgemeinmediziner befürchtet, dass Ärzte so in die Gewissens-Bredouille gebracht werden könnten, Astrazeneca möglicherweise entgegen ihrer medizinischen Überzeugung und der ursprünglichen Wünsche der Patienten zu impfen. Denn andererseits könnte er auf den Kosten des liegen gebliebenen Impfstoffs sitzen bleiben. „Die ganze Bezahlung ist ja noch gar nicht geklärt, die Verantwortlichkeit ebenso wenig. Was, wenn ein Patient eine Thrombose bekommt und mich am Ende verklagt? Und bin ich für den nicht verimpften Stoff gegenüber der Krankenkasse irgendwann regresspflichtig?“ Fragen, die offen sind – und so manchen Mediziner zur Impfung nötigen könnten, befürchtet der Arzt aus Garbsen. Ihm gehe es dabei nicht darum, Astrazeneca zu verteufeln. Sondern um das Vorgehen Berlins. „Für die fehlgeschlagene Impfpolitik der Bundesregierung wird am Ende der Schwarze Peter den Allgemeinarztpraxen zugeschoben.“

Seine Sorge ist offenbar nicht völlig unbegründet. So schilderte eine Leserin der NP, dass ihr bei der Impf-Terminabsprache in der Arztpraxis Astrazeneca angeboten wurde. „Ich bin jedoch 54 Jahre alt und der Impfstoff wird nur für über 60-Jährige empfohlen“, sagt die Frau, die wegen einer Vorerkrankung priorisiert wurde. „Von der Dame am Empfang gab es ein Schulterzucken mit der Aussage, man könne ja nach der Impfung mit einer Blutabnahme die Thrombozyten beobachten“, schildert sie kopfschüttelnd.

Impfstoff-Mangel: „Das Ganze ist leider kein Wunschkonzert“

Werden Hausärzte also genötigt, Astrazeneca zu empfehlen? Beim Landesapothekerverband Niedersachsen teilt man diese Sorgen nicht. „Wir können den Ärger der Ärzte, nicht selbst entscheiden zu dürfen, aber verstehen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Frank Germeshausen. Die Apotheker seien in der Sache nur die Boten der schlechten Nachricht, betont er. „Auch wir können nur Halb-Halb bei den Großhändlern bestellen.“ Für diese Order des Gesundheitsministeriums bringt er jedoch auch etwas Verständnis auf. „Bei dem Mangel an Impfstoff ist das ganze leider kein Wunschkonzert“, sagt er.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung befürchtet dagegen spürbare Auswirkungen: Wenn die Impfzentren komplett den vergleichsweise unproblematischen Impfstoff erhielten, die Praxen aber den umstrittenen, werde die Impfkampagne massiv ins Stocken geraten, teilte man mit.

Das Bundesgesundheitsministerium dagegen widerspricht: Die Impfstoffmenge steigere sich stetig. „Außerdem war immer klar, dass nach zwei Wochen die Praxen Impfstoffe unterschiedlicher Hersteller bekommen.“

Von Simon Polreich