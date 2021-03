Hannover: Architekt Fischer neuer MHH-Vizepräsident

Hannover

Der geplante Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) konkretisiert sich durch eine Personalie: Der Architekt Andreas Fischer ist am Montag in das Präsidium der MHH berufen worden, er bekleidet dort die neu geschaffene Position des Vizepräsidenten für Infrastruktur. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der MHH, des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie der Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen hervor.

Fischer ist demnach für die Infrastruktur des bestehenden Campus sowie den geplanten Klinik-Neubau zuständig. Gleichzeitig ist der 48-Jährige Dipl.-Ing.-Architekt Geschäftsführer der „Hochschulmedizin Bau- und Gebäudemanagement Hannover“ (HBG), die das Land Niedersachsen und die MHH am Montag gegründet haben. Fischer verfüge über weitreichende Erfahrungen bei der Bauplanung und Umsetzung von Großkliniken.

„Baubeginn für die neue MHH-Krankenversorgung wird jetzt greifbar“

Dazu gehörten unter anderem der Neubau des Klinikums West am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sowie die Generalsanierung und der Neubau des OP-Zentrums und der Zentralen Notaufnahme an der Charité Berlin. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler begrüßte die Ernennung: Dass Fischer „maßgeblich in den Neubau des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf eingebunden war, wird dem neuen Vizepräsidenten und zugleich Geschäftsführer der Baugesellschaft sicher zugutekommen. Der Baubeginn für die neue MHH-Krankenversorgung wird jetzt greifbar.“

Mit der Berufung von Fischer als viertes Mitglied sei das Präsidium der MHH nun komplett und für die zukünftigen großen Aufgaben hervorragend aufgestellt, so Präsident Michael Manns: „Mit Martina Saurin, zuständig für Finanzen und Administration, Professor Frank Lammert, zuständig für die Krankenversorgung, und Andreas Fischer habe ich als Präsident drei ausgewiesene Fachleute an meiner Seite. Damit sind wir für die gewaltigen Aufgaben, die auf die MHH zukommen, bestens gerüstet.“

Auf dem 6 Hektar großen Baufeld am Stadtfelddamm sollen auf 156.000 Quadratmetern Nutzungsfläche die zentralen Gebäude der Krankenversorgung der MHH neu errichtet werden. Auch bei der Göttinger Universitätsmedizin steht ein Klinik-Neubau an. Für beide Projekte hat das Land Niedersachsen zur Finanzierung 2,1 Milliarden Euro als Sondervermögen reserviert.

Von mlg