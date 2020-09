Hannover

Damit hätte man jetzt nicht unbedingt gerechnet: Trotz erhöhter Corona-Fallzahlen ist die Arbeitslosigkeit erstmals seit Beginn der Pandemie etwas gesunken, um 1642 Personen im Vergleich zum Vormonat. In ganz Niedersachsen ging sie von 6,3 auf sechs Prozent zurück, allerdings ist sie immer noch 1,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum. Damit waren im September 2020 noch 263.257 Menschen arbeitslos gemeldet, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit.

Hohe Zahlen in Hannover

In der Region Hannover ist die Arbeitslosigkeit mit 50.862 Menschen (acht Prozent von 6,4 im September 2019) höher, in der Landeshauptstadt selbst sind 29.287 Menschen (Quote 9.6 Prozent von 7,8 im September 2019) arbeitslos gemeldet. Am besten in der Region sieht es in der Wedemark aus, dort liegt die Arbeitslosenquote bei 4,5 Prozent (721 Menschen), am höchsten ist die Arbeitslosigkeit in der Region in Laatzen mit 9,1 Prozent (2003 Menschen). „Wer jetzt arbeitslos ist, sollte die Chance für eine berufliche Qualifizierung nutzen“, empfahl der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Hannover, David Rönsch. „Zertifizierte Angebote sind in unserer Aus- und Weiterbildungsdatenbank Kursnet zu finden, über die wir dann konkret sprechen könnten.“

Junge Leute beginnen Ausbildung

Im September ging insbesondere die Zahl der jungen Leute ohne Arbeitsstelle zurück, weil viele von ihnen eine Ausbildung oder ein Studium begannen. Allerdings sieht Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände in Norddeutschland, Nico Fickinger, bei der Beschäftigung von jungen Menschen auch noch Luft nach oben. Vor allem der Start in eine Ausbildung müsse besser vorbereitet werden, Lehrpläne müssten um digitale Angebote zur Berufsorientierung ergänzt werden, forderte er. „Gerade in Zeiten erneut drohender Schulschließungen braucht es dabei eine noch stärkere Kooperation mit Unternehmen und Verbänden.“ Kurzarbeit beantragten seit Beginn der Corona-Pandemie 82.680 niedersächsische Unternehmen für bis zu rund 1, 17 Millionen Menschen. Zuletzt meldeten im September 559 weitere Betriebe Kurzarbeit an. dpa/rue

